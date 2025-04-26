Чемпионшип26 апреля 2025, 22:54 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:27
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Результативное возвращение. Таловеров отметился голевым действием в Англии
Произошло это в матче предпоследнего тура Чемпионшипа
26 апреля 2025, 22:54 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:27
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В матче 45-го тура Чемпионшипа «Плимут» на выезде переиграл «Престон» со счетом 2:1.
За гостей результативной передачей отметился Максим Таловеров.
В 12-ти матчах за «Плимут» на счету украинского защитника уже 2 гола и 1 результативная передача.
Также можно отметить тот факт, что Таловеров стал пятым украинским футболистом, который сыграл 10 матчей в Чемпионшипе.
29 – Назарий Русин
26 – Сергей Ребров
22 – Сергей Балтача
10 – Николай Кухаревич
10 – Максим Таловеров
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