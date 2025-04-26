Результативное возвращение. Таловеров отметился голевым действием в Англии

В матче 45-го тура Чемпионшипа «Плимут» на выезде переиграл «Престон» со счетом 2:1.

За гостей результативной передачей отметился Максим Таловеров.

В 12-ти матчах за «Плимут» на счету украинского защитника уже 2 гола и 1 результативная передача.

Также можно отметить тот факт, что Таловеров стал пятым украинским футболистом, который сыграл 10 матчей в Чемпионшипе.

29 – Назарий Русин

26 – Сергей Ребров

22 – Сергей Балтача

10 – Николай Кухаревич

10 – Максим Таловеров