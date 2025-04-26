Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативное возвращение. Таловеров отметился голевым действием в Англии
Чемпионшип
26 апреля 2025, 22:54 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:27
201
0

Результативное возвращение. Таловеров отметился голевым действием в Англии

Произошло это в матче предпоследнего тура Чемпионшипа

26 апреля 2025, 22:54 | Обновлено 26 апреля 2025, 23:27
201
0
Результативное возвращение. Таловеров отметился голевым действием в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

В матче 45-го тура Чемпионшипа «Плимут» на выезде переиграл «Престон» со счетом 2:1.

За гостей результативной передачей отметился Максим Таловеров.

В 12-ти матчах за «Плимут» на счету украинского защитника уже 2 гола и 1 результативная передача.

Также можно отметить тот факт, что Таловеров стал пятым украинским футболистом, который сыграл 10 матчей в Чемпионшипе.

29 – Назарий Русин
26 – Сергей Ребров
22 – Сергей Балтача
10 – Николай Кухаревич
10 – Максим Таловеров

По теме:
Александер Исак установил личный рекорд в АПЛ
Матеус Кунья обновил бразильские бомбардирские рекорды АПЛ
Впервые в истории. Три новичка АПЛ снова дружно вылетели из элиты
Максим Таловеров Плимут Престон чемпионат Англии по футболу Чемпионшип статистика
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Футзал | 26 апреля 2025, 14:55 5
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать
Бойкот Евро по футзалу. Даже страна-организатор Латвия не знает, что делать

Латвия ждет указаний УЕФА

Рейтинг самых больших зарплат украинских футболистов. Кто опередил Мудрика?
Футбол | 26 апреля 2025, 23:20 0
Рейтинг самых больших зарплат украинских футболистов. Кто опередил Мудрика?
Рейтинг самых больших зарплат украинских футболистов. Кто опередил Мудрика?

Лидером рейтинга является Александр Зинченко

Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Теннис | 26.04.2025, 15:47
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
Суперкамбек! Стародубцева в Мадриде наказала 20-ю ракетку мира, оформив 6:0
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Футбол | 25.04.2025, 23:26
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Футбол | 26.04.2025, 08:45
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Дидье ДРОГБА: «Я бы советовал Месси сделать это сейчас»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
25.04.2025, 15:05 6
Хоккей
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
24.04.2025, 23:51 2
Бокс
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
24.04.2025, 22:17 1
Футбол
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
Перес одним предложением обратился к Мбаппе перед финалом Кубка Испании
25.04.2025, 18:10 4
Футбол
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 24
Футбол
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха
26.04.2025, 07:50 1
Бокс
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
25.04.2025, 13:09 8
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем