Другие новости26 апреля 2025, 22:42 |
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ФОТО. Вот где отдыхает жена Владислава Калитвинцева. Экзотика
Ирина Калитвинцева показывает красоту острова Саадият
26 апреля 2025, 22:42 |
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Ирина Калитвинцева продолжает радовать новыми снимками с отдыха.
После ярких фото у мечети шейха Заида, жена полузащитника «Металлиста 1925» Владислава Калитвинцева показала атмосферные кадры с острова Саадият (ОАЭ).
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На стильных фото Ирина наслаждается живописными курортными пейзажами.
Поклонники в восторге от её красоты и позитивной энергии.
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я хз, як ці футболісти, так сміливо відпускають своїх шльондр грітися на арабський пуях
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