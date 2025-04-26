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26 апреля 2025, 22:42 |
1013
1

ФОТО. Вот где отдыхает жена Владислава Калитвинцева. Экзотика

Ирина Калитвинцева показывает красоту острова Саадият

26 апреля 2025, 22:42 |
1013
1
ФОТО. Вот где отдыхает жена Владислава Калитвинцева. Экзотика
Instagram. Ирина Калитвинцева

Ирина Калитвинцева продолжает радовать новыми снимками с отдыха.

После ярких фото у мечети шейха Заида, жена полузащитника «Металлиста 1925» Владислава Калитвинцева показала атмосферные кадры с острова Саадият (ОАЭ).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

На стильных фото Ирина наслаждается живописными курортными пейзажами.

Поклонники в восторге от её красоты и позитивной энергии.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Serhii P.
я хз, як ці футболісти, так сміливо відпускають своїх шльондр грітися на арабський пуях
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