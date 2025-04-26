ФОТО. Вот где отдыхает жена Владислава Калитвинцева. Экзотика

Ирина Калитвинцева продолжает радовать новыми снимками с отдыха.

После ярких фото у мечети шейха Заида, жена полузащитника «Металлиста 1925» Владислава Калитвинцева показала атмосферные кадры с острова Саадият (ОАЭ).

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На стильных фото Ирина наслаждается живописными курортными пейзажами.

Поклонники в восторге от её красоты и позитивной энергии.