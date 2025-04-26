В воскресенье, 27 апреля состоится второй полуфинальный матч женской Лиги чемпионов между «Челси» и «Барселоной». Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

Челси

После разгромного поражения в первом матче со счетом 4:1 действующим чемпионам Англии будет совсем не просто отыграться. Однако гораздо лучше дела обстоят в чемпионате – за 3 матча до завершения «Челси» с 51 очком занимает 1-е место, а расстояние от «Арсенала», который на 2-й позиции составляет уже 6 очков. Команде осталось набрать 4 зачетных пункта, чтобы официально стать победителем – в шестой раз подряд! В Кубке Англии коллектив вышел в финал, где уже 18 мая сыграет против девушек с «Манчестер Юнайтед».

Барселона

Перфектный сезон проводят сине-гранатовые девушки. За 4 матча до завершения чемпионата команда идет на 1-м месте и имеет в активе 72 балла, расстояние от мадридского «Реала» – 4 очка. Как и «лондонцы», «Барселона» может в шестой раз поднять над головой трофей чемпионата страны. В начале июня команда встретится с «Атлетико» в финале испанского кубка, а в Лиге чемпионов, как я уже упоминал, разгромила «Челси» со счетом 4:1 в первом полуфинале.

Личные встречи

До этого сезона команды встречались между собой еще в 6 матчах – 3 победы «Барсы», 2 ничьи и 1 выигрыш «Челси». В прошлогодних полуфиналах команды одержали по одной победе над соперницами, но по сумме 2-х матчей прошли именно «блаугранас».

Интересные факты

В этом сезоне женского чемпионата Испании «Барселона» забила 107 голов, остальные 14 команд (кроме «Реала» у которого 75 точных ударов) не смогли преодолеть даже отметки в 40 мячей.

«Барселона» отмечалась первой в 7 из 8 последних матчей. Только в проигранном матче с «Реалом» 23 марта клуб не смог забить раньше соперника.

Последний раз «Челси» проигрывали в домашнем поединке ровно год назад – в матче полуфинала Лиги чемпионов 2023/24 против «Барсы».

Стартовые составы

Челси: Хэмптон – Балтимор, Брайт, Бьорн, Бронз – Катберт, Уолш – Бивер-Джонс, Каптейн, Рюттинг-Канерюд – Рамирес

Барселона: Коль – Бругтс, Леон, Паредес, Паскуаль – Путельяс, Гихарро, Бонмати – Паральюэло, Пайор, Грэм

Прогноз

Как и в первом матче, ожидается большое количество голов от обоих коллективов. Я поставлю на тотал больше 3 с коэффициентом 1.65.

Прогноз Sport.ua Челси Ж Барселона Ж Тотал больше 3 1.65 Сделать ставку

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