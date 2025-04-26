В воскресенье, 27 апреля состоится матч ½ финала женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Арсеналом». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лион

После 21 тура команда имеет 59 очков и занимает 1-ю позицию в чемпионате, а отрыв от ближайшего преследователя ПСЖ составляет уже 10 очков. Клуб уже математически обеспечил себя участием в плей-офф лиги, поэтому сейчас основное внимание сосредоточено на Лиге чемпионов. В этом турнире в ¼ коллектив уже выбил «Баварию», а в первом полуфинале одолел «Арсенал» со счетом 1:2. Кубок Франции команда покинула в 1/16 после поражения в серии пенальты против «Реймса».

Арсенал

В Суперлиге Англии за 3 тура до конца Арсенал имеет 45 очков и отстает от лидера Челси на 6 баллов. Не очень хорошие дела и в кубке страны – команда уступила «Ливерпулю» в четвертьфинале. В Лиге чемпионов, как уже упоминалось ранее, первый матч полуфинального противостояния «канониры» проиграли со счетом 1:2, поэтому команде нужно отыгрываться.

Личные встречи

Кроме этого сезона команды встречались в очных поединках Лиги чемпионов еще 4 раза – в обоих полуфиналах сезона 2010/11 победил «Лион», а на групповом этапе розыгрыша 2022/23 клубы получили по 1 выигрышу.

Интересные факты

«Лион» не проигрывает в основное время с 25 мая прошлого года. Тогда команда уступила «Барселоне» в финале Лиги чемпионов.

В этом сезоне «Арсенал» уже совершал камбек после поражения в первом матче. Первую игру четвертьфинала против «Реала» «лондонцы» проиграли со счетом 2:0, однако во втором поединке разгромили соперниц 3:0 и прошли дальше.

«Лион» открывал счет в 9 из 10 предыдущих матчей во всех турнирах. Единственным клубом, который смог первым отличиться в ворота француженок, была мюнхенская «Бавария».

Возможные стартовые составы

Лион: Эндлер – Баша, Сомбат, Жиль, Карпентер – де Донк, Винкэ, Хоран – Чавинга, Дюморнай, Дианы

Арсенал: Цинсбергер – Маккейб, Кэтли, Уильямсон, Фокс – Кальдентей, Леонардсен-Маанум, Литтл – Вальты, Руссо, Мид

Прогноз

Счет после 1-го матча очень хрупок, поэтому обе команды будут пытаться склонить чашу весов на свою сторону. Как и в первом матче я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.

Прогноз Sport.ua Лион Ж Арсенал Тотал больше 2.5 1.57 Сделать ставку

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