Лион (ж) – Арсенал (ж). Прогноз и анонс на матч женской Лиги чемпионов
Матч начнется 27 апреля в 19:00 по Киеву.
В воскресенье, 27 апреля состоится матч ½ финала женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Арсеналом». Игра начнется в 19:00 по киевскому времени.
Лион
После 21 тура команда имеет 59 очков и занимает 1-ю позицию в чемпионате, а отрыв от ближайшего преследователя ПСЖ составляет уже 10 очков. Клуб уже математически обеспечил себя участием в плей-офф лиги, поэтому сейчас основное внимание сосредоточено на Лиге чемпионов. В этом турнире в ¼ коллектив уже выбил «Баварию», а в первом полуфинале одолел «Арсенал» со счетом 1:2. Кубок Франции команда покинула в 1/16 после поражения в серии пенальты против «Реймса».
Арсенал
В Суперлиге Англии за 3 тура до конца Арсенал имеет 45 очков и отстает от лидера Челси на 6 баллов. Не очень хорошие дела и в кубке страны – команда уступила «Ливерпулю» в четвертьфинале. В Лиге чемпионов, как уже упоминалось ранее, первый матч полуфинального противостояния «канониры» проиграли со счетом 1:2, поэтому команде нужно отыгрываться.
Личные встречи
Кроме этого сезона команды встречались в очных поединках Лиги чемпионов еще 4 раза – в обоих полуфиналах сезона 2010/11 победил «Лион», а на групповом этапе розыгрыша 2022/23 клубы получили по 1 выигрышу.
Интересные факты
- «Лион» не проигрывает в основное время с 25 мая прошлого года. Тогда команда уступила «Барселоне» в финале Лиги чемпионов.
- В этом сезоне «Арсенал» уже совершал камбек после поражения в первом матче. Первую игру четвертьфинала против «Реала» «лондонцы» проиграли со счетом 2:0, однако во втором поединке разгромили соперниц 3:0 и прошли дальше.
- «Лион» открывал счет в 9 из 10 предыдущих матчей во всех турнирах. Единственным клубом, который смог первым отличиться в ворота француженок, была мюнхенская «Бавария».
Возможные стартовые составы
Лион: Эндлер – Баша, Сомбат, Жиль, Карпентер – де Донк, Винкэ, Хоран – Чавинга, Дюморнай, Дианы
Арсенал: Цинсбергер – Маккейб, Кэтли, Уильямсон, Фокс – Кальдентей, Леонардсен-Маанум, Литтл – Вальты, Руссо, Мид
Прогноз
Счет после 1-го матча очень хрупок, поэтому обе команды будут пытаться склонить чашу весов на свою сторону. Как и в первом матче я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.57.
19:00
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИНИМАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021. 1, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Барселона» может встретиться с «Реалом Сосьедад»
Кристина Крыжановская снова в центре внимания