Полузащитник Руха: «В Одессе нам надо было обеспечить себе место в УПЛ»

Игрок львовян Артур Ременяк эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от поединка 26 тура УПЛ с «Черноморцем», в котором «Рух» победил – 2:1.

«Несмотря на отсутствие нескольких ключевых исполнителей футболисты «Руха» старались действовать в присущем им стиле. Что-то получалось, но в некоторых игровых эпизодах не хватало интенсивности.

Поединок был важен для обеих команд: нам, чтобы досрочно гарантировать себе продолжение «прописки» в элите, одесситам надо было выбраться со дна таблицы. В таких случаях – не до зрелищности, главное – результат.

Наиграл ли «Рух» на победу? Думаю, что да, по крайней мере, когда гости в середине второго тайма снова вышли вперед, до голевых моментов у наших ворот дело не доходило. Значит, мы действовали ответственно и тактически грамотно», – сказал Ременяк.

Сейчас «Рух» занимает в чемпионате девятое место, набрав 33 очка.