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Чемпионат Германии
Айнтрахт Ф
26.04.2025 19:30 – FT 4 : 0
РБ Лейпциг
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Германия
26 апреля 2025, 21:26 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:27
170
1

Неожиданный разгром. Айнтрахт не оставил шансов РБ Лейпциг

Команда из Франкфурта провела выдающийся матч

26 апреля 2025, 21:26 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:27
170
1
Неожиданный разгром. Айнтрахт не оставил шансов РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Айнтрахт

В субботу, 26 апреля, состоялся матч 31-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «РБ Лейпциг».

Встречу принимал Дойч Банк Парк в Франкфурте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коллектив из Франкфурта уничтожил всего соперника, который часть матча провел вдесятером, со счетом 4:0.

После этого матча «Айнтрахт» с 55 очками остался 3-м, а «РБ Лейпциг»с 49 баллами остался 5-м.

Бундеслига. 31-й тур

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 4:0

Голы: Кнауфф, 21, 53, Экитике, 67, Кох, 71

Удаление: Битшиабу, 50

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
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Айнтрахт Франкфурт РБ Лейпциг чемпионат Германии по футболу Бундеслига
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Mark4854590
Тим Лейпциг буде злішим, і можливо трохи відтермінує чемпіонство Баварії.
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