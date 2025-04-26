Неожиданный разгром. Айнтрахт не оставил шансов РБ Лейпциг

В субботу, 26 апреля, состоялся матч 31-го тура Бундеслиги между «Айнтрахтом» и «РБ Лейпциг».

Встречу принимал Дойч Банк Парк в Франкфурте.

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Коллектив из Франкфурта уничтожил всего соперника, который часть матча провел вдесятером, со счетом 4:0.

После этого матча «Айнтрахт» с 55 очками остался 3-м, а «РБ Лейпциг»с 49 баллами остался 5-м.

Бундеслига. 31-й тур

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 4:0

Голы: Кнауфф, 21, 53, Экитике, 67, Кох, 71

Удаление: Битшиабу, 50

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.