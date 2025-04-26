Украина. Премьер лига26 апреля 2025, 19:52 | Обновлено 26 апреля 2025, 20:35
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ВИДЕО. Тарануха на 82-й минуте забил гол в ворота Карпат
Форвард вывел свой коллектив вперед
26 апреля 2025, 19:52 | Обновлено 26 апреля 2025, 20:35
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В субботу, 26 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».
Команды играют на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
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На 82-й минуте гол забил форвард киевского клуба Ростислав Тарануха. 2:1 на табло Оболонь-Арены.
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