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  4. ВИДЕО. Тарануха на 82-й минуте забил гол в ворота Карпат
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 19:52 | Обновлено 26 апреля 2025, 20:35
227
0

ВИДЕО. Тарануха на 82-й минуте забил гол в ворота Карпат

Форвард вывел свой коллектив вперед

26 апреля 2025, 19:52 | Обновлено 26 апреля 2025, 20:35
227
0
ВИДЕО. Тарануха на 82-й минуте забил гол в ворота Карпат
ФК Оболонь. Ростислав Тарануха

В субботу, 26 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».

Команды играют на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 82-й минуте гол забил форвард киевского клуба Ростислав Тарануха. 2:1 на табло Оболонь-Арены.

❗️ ВИДЕО. Тарануха на 82-й минуте забил гол в ворота Карпат

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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