Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1. За что удалили Суркиса? Видеообзор матча

26 апреля прошел матч 26-го тура чемпионата Украины 2024/25 U-19 между командами «Шахтер» Донецк U-19 и «Динамо» Киев U-19.

Минимальную победу со счетом 1:0 одержали киевляне – в конце первого тайма отличился Богдан Редушко.

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В конце матча между коллективами произошла стычка – как результат красные карточки получило аж пять игроков.

Юношеский чемпионат Украины. 26-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1

Гол: Редушко, 45+1

Удалены: Баглай, Арройо, 90+5 – Герич, 90+5, Коробов, 90+6, Суркис, 90+8

Видеообзор матча