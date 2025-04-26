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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 19:24 |
1679
15

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1. За что удалили Суркиса? Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты юношеского Классического

26 апреля 2025, 19:24 |
1679
15
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1. За что удалили Суркиса? Видеообзор матча
ФК Динамо

26 апреля прошел матч 26-го тура чемпионата Украины 2024/25 U-19 между командами «Шахтер» Донецк U-19 и «Динамо» Киев U-19.

Минимальную победу со счетом 1:0 одержали киевляне – в конце первого тайма отличился Богдан Редушко.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В конце матча между коллективами произошла стычка – как результат красные карточки получило аж пять игроков.

Юношеский чемпионат Украины. 26-й тур

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 0:1
Гол: Редушко, 45+1

Удалены: Баглай, Арройо, 90+5 – Герич, 90+5, Коробов, 90+6, Суркис, 90+8

Видеообзор матча

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Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Шахтер - Динамо Киев Динамо Киев U-19 чемпионат Украины по футболу U-19 удаление (красная карточка) Вячеслав Суркис Богдан Редушко
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 15
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Gargantua81
ни за что удалили, за то, что на него напали озлобленные поражением игроки Шахтера
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+7
Перець
Надіюсь завтра теж буде заруба на полі
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+6
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Pavel_i_C0
Головне, що дНонєтскіє на колінах
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+4
u6464u
думаю Григорій Михайлович відправить цього свистуна   туди де  Макар телят пасе )))
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+1
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Saltovka
удалили за то что у него папа враг и предатель Украины! Таких игроков вообще нельзя допускать к играм!
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-11
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