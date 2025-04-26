Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стала известна соперница Завацкой в финальном матче на турнире в Швейцарии
ITF
26 апреля 2025, 20:44 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:46
891
0

Стала известна соперница Завацкой в финальном матче на турнире в Швейцарии

За главный трофей грунтового турнира в Кьяссо сыграют Завацкая и Грабер

26 апреля 2025, 20:44 | Обновлено 26 апреля 2025, 21:46
891
0
Стала известна соперница Завацкой в финальном матче на турнире в Швейцарии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

27 апреля в поединке за главный трофей грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо (Швейцария) сыграют украинка Катарина Завацкая (WTA 262) и Юлия Грабер (WTA 238) из Австрии.

Теннисистки трижды играли друг против друга и все три раза на разных покрытиях.

Последняя их встреча состоялась 17 ноября 2024 года в рамках матчевого противостояния сборных Украины и Австрии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Это была четвертая игра, сборная Украины проигрывала на тот момент 1:2, и Катарина не имела права на ошибку. 25-летняя украинка справилась с психологическим давлением и переиграла австрийку в двух сетах – 6:2, 7:5. Матч проходил на хардовом корте McKinney в Далласе, США.

Еще ранее спортсменки играли на стадии квалификации Уимблдона-2021 и на грунтовом турнире ITF в Сан-Себастьяне (Испания) 2022 года. В тех матчах сильнее оказалась австрийская теннисистка.

В этом сезоне Юлия Грабер демонстрирует очень стабильный теннис на грунте: 14 матчей – 14 побед. 6 апреля Юлия выиграла грунтовый турнир ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия), а 20 апреля она уже триумфовала на турнире ITF W75 в Копере (Словения).

Катарина Завацкая сыграла в этом сезоне на грунте лишь 7 матчей: 6 побед и 1 поражение. В активе украинки уже шестиматчевая беспроигрышная серия, в которой Катарина отдала соперницам только один сет.

По теме:
Завацкая сыграет в решающем поединке за трофей турнира в Кьяссо
С ног на голову. Украинка сокрушила соперницу на пути в полуфинал
Украинка набирает ход. Побеждена вторая сеяная на турнире в Швейцарии
ITF Кьяссо Катарина Завацкая Юлия Грабер
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сенсация или закономерность? Третье поражение: Джокович покинул Мадрид
Теннис | 26 апреля 2025, 18:32 11
Сенсация или закономерность? Третье поражение: Джокович покинул Мадрид
Сенсация или закономерность? Третье поражение: Джокович покинул Мадрид

Новак во втором раунде Мастерса уступил итальянцу Маттео Арнальди

Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги 2025 в Китае
Другие виды | 26 апреля 2025, 14:23 26
Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги 2025 в Китае
Магучих выиграла первый этап Бриллиантовой лиги 2025 в Китае

Левченко завершила соревнования по прыжкам в высоту на 4-й позиции

Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Бокс | 26.04.2025, 02:50
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Джошуа сейчас лучше него. Он победит»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Бокс | 26.04.2025, 02:14
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Менеджер Фьюри: «Я недавно говорил с Тайсоном. Знаете, что он сказал?»
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Футбол | 26.04.2025, 12:21
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Шахтер Донецк – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
Екатерина УСИК: «Скоро к ним придет ад»
25.04.2025, 07:48 5
Бокс
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
Как выглядит таблица чемпионата Украины U-19 перед битвой Шахтера и Динамо
26.04.2025, 04:57 2
Футбол
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
24.04.2025, 22:17 1
Футбол
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 24
Футбол
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
25.04.2025, 21:57 10
Футбол
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
25.04.2025, 07:05 8
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем