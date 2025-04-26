Стала известна соперница Завацкой в финальном матче на турнире в Швейцарии

27 апреля в поединке за главный трофей грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо (Швейцария) сыграют украинка Катарина Завацкая (WTA 262) и Юлия Грабер (WTA 238) из Австрии.

Теннисистки трижды играли друг против друга и все три раза на разных покрытиях.

Последняя их встреча состоялась 17 ноября 2024 года в рамках матчевого противостояния сборных Украины и Австрии в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Это была четвертая игра, сборная Украины проигрывала на тот момент 1:2, и Катарина не имела права на ошибку. 25-летняя украинка справилась с психологическим давлением и переиграла австрийку в двух сетах – 6:2, 7:5. Матч проходил на хардовом корте McKinney в Далласе, США.

Еще ранее спортсменки играли на стадии квалификации Уимблдона-2021 и на грунтовом турнире ITF в Сан-Себастьяне (Испания) 2022 года. В тех матчах сильнее оказалась австрийская теннисистка.

В этом сезоне Юлия Грабер демонстрирует очень стабильный теннис на грунте: 14 матчей – 14 побед. 6 апреля Юлия выиграла грунтовый турнир ITF W35 в Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия), а 20 апреля она уже триумфовала на турнире ITF W75 в Копере (Словения).

Катарина Завацкая сыграла в этом сезоне на грунте лишь 7 матчей: 6 побед и 1 поражение. В активе украинки уже шестиматчевая беспроигрышная серия, в которой Катарина отдала соперницам только один сет.