ВИДЕО. Гол и незабитый пенальти. Карпаты сравняли счет в матче с Оболонью
Насыщенный первый тайм матча 26-го тура УПЛ
В субботу, 26 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».
Команды играют на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.
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На 28-й минуте счет после подачи с углового сравнял Тимур Стецьков. На 34-й минуте вперед львовский коллектив мог вывести Павел Полегенько, но ему не удалось реализовать пенальти. 1:1 на табло Оболонь-Арены.
❗️ ВИДЕО. Гол и незабитый пенальти. Карпаты сравняли счет в матче с Оболонью
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