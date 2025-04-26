В субботу, 26 апреля, проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».

Команды играют на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по Киеву.

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На 20-й минуте счет открыл Петр Стасюк. 1:0 в пользу киевского клуба.

❗️ ВИДЕО. Счет открыт. Как Стасюк забил в ворота Карпат