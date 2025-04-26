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  4. Тренер Руха: «У нас два игрока 2008 года. Мы выбрали такой путь»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 19:52 |
258
0

Тренер Руха: «У нас два игрока 2008 года. Мы выбрали такой путь»

Пономарев оценил непростую победу над Черноморцем в УПЛ

26 апреля 2025, 19:52 |
258
0
Тренер Руха: «У нас два игрока 2008 года. Мы выбрали такой путь»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Наставник Руха Виталий Пономарев после победы 2:1 над Черноморцем в матче чемпионата Украины оценил молодой состав своей команды.

«Черноморцу» нужно было побеждать, потому они больше атаковали. Также у одесситов хватает качественных игроков, демонстрировавших свой индивидуальный класс. Это не простая команда, и место в турнирной таблице не отражает, как сильно выступает этот коллектив.

Юрий-Владимир Герета сегодня хорошо сыграл. У нас молодая команда, и юные игроки получают шанс проявить себя на уровне УПЛ. В частности, в заявке было двое игроков 2008 года рождения, один из них вышел на поле. Это часть нашей стратегии, и мы будем ее придерживаться. С молодыми футболистами тяжело стабильно получать положительный результат, но мы выбрали этот путь и строим фундамент клуба на будущее.

Конечно, молодежь будет ошибаться, и это нормальный рабочий процесс. Тем более, что в этой игре вышло 7 новых игроков по сравнению с предыдущим поединком. И могу сказать, что молодые игроки и дальше будут получать игровое время. Сложно, когда нет опытных игроков, которые могут подсказать и помочь в сложный момент, как это было в эпизоде ​​с пропущенным голом. Команда минут 10 была в непростом психологическом состоянии, но все же ребята овладели собой и довели дело до победы», – сказал Пономарев.

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Виталий Пономарев Рух Львов Черноморец Одесса Черноморец - Рух Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Рух Львов
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