Стали известны составы на матч Оболонь – Карпаты

В субботу, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Оболонь» – «Карпаты»: