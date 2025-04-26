Украина. Премьер лига26 апреля 2025, 16:58 |
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Стали известны составы на матч Оболонь – Карпаты
Матч 26-го тура УПЛ начнется в 18:00 по киевскому времени
26 апреля 2025, 16:58 |
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В субботу, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Оболонь» – «Карпаты»:
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