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  4. Стали известны составы на матч Оболонь – Карпаты
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 16:58 |
178
0

Стали известны составы на матч Оболонь – Карпаты

Матч 26-го тура УПЛ начнется в 18:00 по киевскому времени

26 апреля 2025, 16:58 |
178
0
Стали известны составы на матч Оболонь – Карпаты
УПЛ

В субботу, 26 апреля, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Оболонь» – «Карпаты»:

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чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Украинская Премьер-лига Оболонь Киев стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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