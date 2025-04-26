Таловеров попал в заявку на матч. Стартовые составы Престона и Плимута
Матч 45-го тура Чемпионшипа состоится 26 апреля
26 апреля состоится матч 45-го тура английского Чемпионшипа, в котором сыграют «Престон» и «Плимут».
Поединок пройдет на стадионе Дипдейл в Престоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами. В заявку гостей попал защитник Максим Таловеров, который из-за травмы пропустил шесть последних матчей.
«Престон» набрал 49 баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Плимут» разместился на 24-й позиции, в активе клуба – 43 очка.
Стартовые составы Престона и Плимута:
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