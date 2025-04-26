Таловеров попал в заявку на матч. Стартовые составы Престона и Плимута

26 апреля состоится матч 45-го тура английского Чемпионшипа, в котором сыграют «Престон» и «Плимут».

Поединок пройдет на стадионе Дипдейл в Престоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. В заявку гостей попал защитник Максим Таловеров, который из-за травмы пропустил шесть последних матчей.

«Престон» набрал 49 баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Плимут» разместился на 24-й позиции, в активе клуба – 43 очка.

Стартовые составы Престона и Плимута: