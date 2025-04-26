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  4. Таловеров попал в заявку на матч. Стартовые составы Престона и Плимута
Англия
26 апреля 2025, 16:27 |
229
2

Таловеров попал в заявку на матч. Стартовые составы Престона и Плимута

Матч 45-го тура Чемпионшипа состоится 26 апреля

26 апреля 2025, 16:27 |
229
2
Таловеров попал в заявку на матч. Стартовые составы Престона и Плимута
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Плимут

26 апреля состоится матч 45-го тура английского Чемпионшипа, в котором сыграют «Престон» и «Плимут».

Поединок пройдет на стадионе Дипдейл в Престоне. Начало встречи – в 17:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами. В заявку гостей попал защитник Максим Таловеров, который из-за травмы пропустил шесть последних матчей.

«Престон» набрал 49 баллов и занимает 18-е место в турнирной таблице. «Плимут» разместился на 24-й позиции, в активе клуба – 43 очка.

Стартовые составы Престона и Плимута:

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Престон Плимут стартовые составы Максим Таловеров
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Mark4854590
Добре що Таловєров швидко відновився. Надія на порятунок у Плімута ще поки жевріє
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+1
andruha40
А що враховують при однаковій кількості очок?
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0
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