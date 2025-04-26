Экс-форвард сборной Украины рассказал, кто победит в матче Шахтера – Динамо

Программу 26-го тура УПЛ по футболу завершит противостояние грандов – «Шахтера» и «Динамо». Бывший игрок национальной сборной Украины Иван Гецко в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от Классического:

– Несмотря на то, что динамовцы довольно ощутимо оторвались от ближайших преследователей – «Александрии» и «Шахтера», интрига в борьбе за золотые медали еще не исчезла. Определяющим может стать как раз противостояние на «Арене Львов». По-моему, близость вершины должна служить для киевского клуба дополнительным стимулом сыграть через не могу и продемонстрировать свои лучшие качества.

– На ваш взгляд, то, что у динамовцев было больше времени для восстановления и непосредственной подготовки к битве с «Шахтером» может повлиять на ход событий на «Арене Львов»?

– Думаю, что да, потому что в соперничестве равных по силе оппонентов много значит каждая мелочь. Тем более, когда речь идет о непосредственной подготовке к поединку, все же не будем забывать, что «горняки» несколько дней назад в кубковом поединке с «Полесьем» склонили чашу весов на свою сторону только в конце овертайма.

– А то, что завтра динамовцев устраивает по большому счету даже ничья не заставит их строить, образно говоря, автобусы у своих ворот?

– Нет, потому что игра с «горняками» от глухой обороны может иметь негативные последствия. Надо искать свой шанс в атаке.

– Какими уязвимыми местами соперники постараются воспользоваться?

– У обеих команд есть проблемы в центре обороны, часто не хватает стабильности полузащитникам, а у киевского клуба в нападении нет замены Ванату. Тем не менее, соперники постараются минимизировать просчеты, ведь хорошо изучили друг друга.

– Тогда кого назовете победителем в Классическом?

– Склоняюсь к тому, что динамовцы победят – 2:1, благодаря более разнообразным действиям. К тому же игрокам «Динамо» нужно быть максимально настроенными, потому что «Александрия» дышит в спину. Вот почему подопечным Александра Шовковского следует постараться прыгнуть выше головы и снять с повестки дня вопрос о чемпионстве, – считает Гецко.