Завацкая сыграет в решающем поединке за трофей турнира в Кьяссо
Украинка в полуфинале переиграла Ханну Вандевинкел из Бельгии
Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в финал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.
25-летняя украинка в полуфинале переиграла Ханне Вандевинкел (WTA 206) из Бельгии. Катарина оформила в каждом сете по три брейка, уступив за весь матч сопернице лишь две свои подачи. Украинка уступила бельгийке только в трех геймах, и закрыла игру первым матчболом.
Двухсетовый поединок продолжался 1 час и 23 минуты. Это был первый матч между теннисистками.
ITF W75, Кьяссо. Грунт. Полуфинал
Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Ханне Вандевинкел (Бельгия) – 6:2, 6:1
В решающем поединке за трофей украинка сыграет с победителем противостояния Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 159) [4] – Юлия Грабер (Австрия, WTA 238).
Завацкая впервые в этом году сыграет в решающем матче, а в целом это будет для нее 18-й финал в ITF-туре.
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