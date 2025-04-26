Завацкая сыграет в решающем поединке за трофей турнира в Кьяссо

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в финал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.

25-летняя украинка в полуфинале переиграла Ханне Вандевинкел (WTA 206) из Бельгии. Катарина оформила в каждом сете по три брейка, уступив за весь матч сопернице лишь две свои подачи. Украинка уступила бельгийке только в трех геймах, и закрыла игру первым матчболом.

Двухсетовый поединок продолжался 1 час и 23 минуты. Это был первый матч между теннисистками.

ITF W75, Кьяссо. Грунт. Полуфинал

Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Ханне Вандевинкел (Бельгия) – 6:2, 6:1

В решающем поединке за трофей украинка сыграет с победителем противостояния Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 159) [4] – Юлия Грабер (Австрия, WTA 238).

Завацкая впервые в этом году сыграет в решающем матче, а в целом это будет для нее 18-й финал в ITF-туре.