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ITF
26 апреля 2025, 16:20 | Обновлено 26 апреля 2025, 17:29
649
2

Завацкая сыграет в решающем поединке за трофей турнира в Кьяссо

Украинка в полуфинале переиграла Ханну Вандевинкел из Бельгии

26 апреля 2025, 16:20 | Обновлено 26 апреля 2025, 17:29
649
2
Завацкая сыграет в решающем поединке за трофей турнира в Кьяссо
Instagram. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая (WTA 262) вышла в финал грунтового турнира ITF W75 в Кьяссо, Швейцария.

25-летняя украинка в полуфинале переиграла Ханне Вандевинкел (WTA 206) из Бельгии. Катарина оформила в каждом сете по три брейка, уступив за весь матч сопернице лишь две свои подачи. Украинка уступила бельгийке только в трех геймах, и закрыла игру первым матчболом.

Двухсетовый поединок продолжался 1 час и 23 минуты. Это был первый матч между теннисистками.

ITF W75, Кьяссо. Грунт. Полуфинал

Катарина Завацкая (Украина) [Q] – Ханне Вандевинкел (Бельгия) – 6:2, 6:1

В решающем поединке за трофей украинка сыграет с победителем противостояния Катинка фон Дайхманн (Лихтенштейн, WTA 159) [4] – Юлия Грабер (Австрия, WTA 238).

Завацкая впервые в этом году сыграет в решающем матче, а в целом это будет для нее 18-й финал в ITF-туре.

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ITF Кьяссо Катарина Завацкая Юлия Грабер Катинка фон Дайхманн
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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Андрій Заліщук
Просто топ-день для нас сьогодні
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+3
Falko
Судячи з усього, у фіналі Каті світить Ґрабер. І наразі це серйозно. Юлька - явна ґрунтовичка. Якщо не рахувати КБК, де вона невдало зіграла проти литовок (не знаю, на якому покритті), то має вінстрік уже із 13 матчів (а якщо вийде у фінал - буде 14). 2 поспіль виграні турніри -  на 35 і 75. Ну і тут бодренько чалапає - у півфіналі фаворит саме вона, а не Дайхман, яка на 80 місць вище.
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