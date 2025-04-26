В воскресенье, 27 апреля состоится матч 4-го тура чемпионской группы Первой лиги Украины между СК Полтава и Металлистом. Игра начнется в 11:30 по киевскому времени.

СК Полтава

После не слишком удачной кампании в прошлом полтавчане проводят очень хороший сезон. На данный момент клуб занимает 3 место в лиге и имеет на своем счету 29 очков. Однако сейчас расстояние между командами невелико – 2-ю и 7-ю позицию разделяет всего 3 зачетных пункта, поэтому коллективу нельзя расслабляться ни на миг. Из Кубка Украины коллектив вылетел в 1/32 финала из-за поражения 5:3 в матче с «Металлистом 1925».

Металлист

Харьковский клуб после 17-ти сыгранных поединков находится на 7-м месте и имеет в активе 26 очков. Команда отстает от своих соперников всего на 2-3 балла, поэтому до сих пор имеет хорошие шансы на повышение к УПЛ. Кубок харьковчане, как и «СК Полтава», покинули в 1/32, уступив «ФК Николаеву» со счетом 3:1.

Личные встречи

Этот матч станет первым официальным поединком между клубами истории.

Интересные факты

В 8 домашних матчах этого сезона «СК Полтава» получила 11 очков – 3-й худший результат в чемпионской группе.

За 3 тура второй части сезона обе команды завоевали по 4 очка – «СК Полтава» обыграла «Агробизнес», проиграла «Эпицентру» и поделила очки с «Буковиной», а «Металлист» победил в харьковском дерби, сыграл вничью с «Кудровкой» и проиграл вничью с «Кудровкой».

«СК Полтава« не может сохранить ворота сухими уже в течение 5 матчей подряд. В последний раз удавалось это сделать в игре с «Кременем» в ноябре прошлого года.

Возможные стартовые составы

СК Полтава: Восконян – Коцюмака, Ходуля, Мисюра, Савенков – Даниленко – Галенков, Плахтырь, Одарюк – Марусич, Щербак

Металлист: Рыбак – Гомес, Порох, Шерстюк – Дегтярь, Вернаттус, Подручный, Цвиренко, Луцев – Горяинов, Исаенко

Прогноз

Ожидается интересный и насыщенный матч, ведь обе команды являются претендентами на повышение. Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.5.

Прогноз Sport.ua Полтава Металлист Тотал больше 2 1.5 Сделать ставку

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