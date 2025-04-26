ВИДЕО. Гол Рябова позволил Руху снова выйти вперед в матче с Черноморцем

26 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

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На 76-й минуте полузащитник «Руха» Артур Рябов снова вывел львовский клуб вперед. Подопечные Пономарева побеждают со счетом 2:1.

ГОЛ, 1:2! Рябов, 76 мин