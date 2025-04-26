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  4. ВИДЕО. Гол Рябова позволил Руху снова выйти вперед в матче с Черноморцем
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 14:40 | Обновлено 26 апреля 2025, 15:15
224
0

ВИДЕО. Гол Рябова позволил Руху снова выйти вперед в матче с Черноморцем

Львовский клуб победил со счетом 2:1

26 апреля 2025, 14:40 | Обновлено 26 апреля 2025, 15:15
224
0
ВИДЕО. Гол Рябова позволил Руху снова выйти вперед в матче с Черноморцем
ФК Рух Львов. Артур Рябов

26 апреля состоялся матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды сыграли на стадионе «Черноморец» в Одессе. Встреча началась в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 76-й минуте полузащитник «Руха» Артур Рябов снова вывел львовский клуб вперед. Подопечные Пономарева побеждают со счетом 2:1.

ГОЛ, 1:2! Рябов, 76 мин

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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