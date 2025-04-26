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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 14:38 | Обновлено 26 апреля 2025, 15:04
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Борьба за выживание и топ-4. Составы на матч ЛНЗ - Кривбасс

Важный для обеих команд матч УПЛ

26 апреля 2025, 14:38 | Обновлено 26 апреля 2025, 15:04
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0
Борьба за выживание и топ-4. Составы на матч ЛНЗ - Кривбасс
ФК Кривбасс

В 15:30 начнется матч чемпионата Украины в рамках 26-го тура УПЛ между ЛНЗ и Кривбассом.

ЛНЗ в турнирной таблице идет на 11-й позиции с 26 пунктами, а вот Кривбасс находится на шестой позиции с 38 пунктами и в четырех очках от топ-4.

Наставники определили стартовые составы.

ЛНЗ: Кучеренко, Каплиенко, Дайко, Муравский, Путря, Тилль, Яшари, Танковский, Эйнел, Г.Пасич, Момо

Кривбасс: Клищук, Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго, Вакулко, Илич, Твердохлеб, Кузык, Микитишин, Соса

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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