Борьба за выживание и топ-4. Составы на матч ЛНЗ - Кривбасс
Важный для обеих команд матч УПЛ
В 15:30 начнется матч чемпионата Украины в рамках 26-го тура УПЛ между ЛНЗ и Кривбассом.
ЛНЗ в турнирной таблице идет на 11-й позиции с 26 пунктами, а вот Кривбасс находится на шестой позиции с 38 пунктами и в четырех очках от топ-4.
Наставники определили стартовые составы.
ЛНЗ: Кучеренко, Каплиенко, Дайко, Муравский, Путря, Тилль, Яшари, Танковский, Эйнел, Г.Пасич, Момо
Кривбасс: Клищук, Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго, Вакулко, Илич, Твердохлеб, Кузык, Микитишин, Соса
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