Борьба за выживание и топ-4. Составы на матч ЛНЗ - Кривбасс

В 15:30 начнется матч чемпионата Украины в рамках 26-го тура УПЛ между ЛНЗ и Кривбассом.

ЛНЗ в турнирной таблице идет на 11-й позиции с 26 пунктами, а вот Кривбасс находится на шестой позиции с 38 пунктами и в четырех очках от топ-4.

Наставники определили стартовые составы.

ЛНЗ: Кучеренко, Каплиенко, Дайко, Муравский, Путря, Тилль, Яшари, Танковский, Эйнел, Г.Пасич, Момо

Кривбасс: Клищук, Юрчец, Понедельник, Романчук, Дибанго, Вакулко, Илич, Твердохлеб, Кузык, Микитишин, Соса