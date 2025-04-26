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  4. ВИДЕО. Хобленко забил во втором тайме, Черноморец сравнял счет
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 14:27 | Обновлено 26 апреля 2025, 14:32
43
0

ВИДЕО. Хобленко забил во втором тайме, Черноморец сравнял счет

«Черноморец» сравнял счет в противостоянии с «Рухом»

26 апреля 2025, 14:27 | Обновлено 26 апреля 2025, 14:32
43
0
ВИДЕО. Хобленко забил во втором тайме, Черноморец сравнял счет
ФК Черноморец. Алексей Хобленко

26 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 62-й минуте нападающий «Черноморца» Алексей Хобленко восстановил паритет в матче – 1:1.

ГОЛ, 1:1! Хобленко, 62 мин

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Рух Львов Черноморец - Рух Алексей Хобленко видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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