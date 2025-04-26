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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 14:19 | Обновлено 26 апреля 2025, 14:26
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0

Марино ПУШИЧ – о матче с Динамо, комплиментах киевлянам и Судакове

Тренер готовится к топ-матчу всего второго круга чемпионата Украины

26 апреля 2025, 14:19 | Обновлено 26 апреля 2025, 14:26
180
0
Марино ПУШИЧ – о матче с Динамо, комплиментах киевлянам и Судакове
ФК Шахтер. Марино Пушич

Наставник «Шахтера» Марино Пушич перед воскресным матчем чемпионата Украины против «Динамо» оценил ситуацию в своей команде и у главного соперника.

В таблице «Шахтер» отстает на десять очков.

– Есть информация, что «Динамо» – единственная команда в Европе, которая еще не проигрывала в своем чемпионате этого сезона. Есть ли у «Шахтера» желания и амбиции немного испортить им эту серию и прервать ее?
– Если я не ошибаюсь, мы тоже были командой, которая в противостояниях с «Динамо» в чемпионате Украины сумела им нанести их последнее поражение. Должен отметить, что «Динамо» действительно находится в отличной форме, имеет это невероятное достижение, и я могу лишь отметить их комплиментами. На самом деле мы с нетерпением ждем этой игры, нас ожидает интересное противостояние. И, конечно, мы как команда, которая всегда борется за самые высокие цели, будем ставить перед собой цель прервать эту их замечательную серию.

– В каком состоянии Дмитрий Ризнык, он готов сыграть завтра? И есть ли кадровые потери в преддверии матча?
– Ризнык в лучшей форме. Вы можете вспомнить его последний матч в Кубке Украины, где он отыграл отлично и надежно закрыл ворота на замок. Он полностью готов к поединку. У нас нет проблем с кадровой ситуацией и подходим в оптимальной форме к завтрашнему противостоянию.

– Какая сейчас атмосфера в раздевалке накануне дерби? Есть ли эта атмосфера украинского классического у бразильцев, особенно у недавно присоединившихся новичков, чувствуют ли они эту напряженность и важность для болельщиков этого матча?
– Мы все не можем уже дождаться противостояния. Конечно, атмосфера максимально боевая – мы готовы дать бой. Вы спрашивали о наших бразильских игроках, так что они, как и мы все, в ожидании этого выдающегося события. Для них каждая игра важна, равно как и для меня и всех других представителей команды. И могу заверить, что с подготовкой, настроением проблем нет ни у кого.

– Если попытаться искать позитив, можно ли найти его в повреждении Судакова? Ведь перед прошлой домашней игрой, с «Александрией», у него также были повреждения, вышел на замену и сделал дубль.
– Судаков действительно фантастический игрок, неотделимая часть нашей команды. Как вы точно заметили, он действительно может выйти на замену и полностью перевернуть ход событий в нашу пользу. Что касается его участия в завтрашнем матче, то я не могу пока ничего точно сказать. Думаю, мы проанализируем сегодняшнюю тренировку, посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра, и уже непосредственно перед игрой вы увидите, будет ли он в стартовом составе. Могу сказать, что Судаков сегодня не будет заниматься с командой, а проведет индивидуальную тренировку. Также завтра перед игрой он проведет небольшую отдельную разминку, и уже по ее итогам мы сможем решить: он готов начать матч в старте или останется на скамье запасных.

Есть ли какие-то конкретные тактические сюрпризы для «Динамо», которые могут изменить течение игры?
– Много. Много сюрпризов, но я не расскажу вам о них. Вы все можете увидеть завтра. Безусловно, дерби – это особое противостояние, к которому мы готовимся с незаурядной страстью. Мы тщательно разбирали оппонента, убежден, что и они также хорошо разобрали нас, следовательно, нас ждет очень интересное как тактическое, так и стратегическое противостояние. И следует отметить, что в таких матчах, как завтрашний, во главу угла выходит не столько тактика или стратегия, а то, кто кого перебегает, кто будет более готов ментально и кто будет лучше выкладываться на поле.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев Марино Пушич Дмитрий Ризнык Георгий Судаков
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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