Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Л. Киченок / Кенин – Никулеску / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 апреля 2025, 13:55 |
92
0

Л. Киченок / Кенин – Никулеску / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1-го раунда парного разряда на турнире WTA 1000 в Мадриде

26 апреля 2025, 13:55 |
92
0
Л. Киченок / Кенин – Никулеску / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Людмила Киченок и София Кенин

26 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Моника Никулеску (Румыния) / Катажина Питер (Польша). Поединок состоится вторым запуском на корте №7 после игры Чан Хао-Чин / Олмос – Эррани / Паолини. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы матча во втором круге сыграют либо против Мэдисон Киз и Марии Саккари, либо против Магды Линетт и Ребекки Шрамковой.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
КОСТЮК: «Травма запястья? Радукану очень сильно била во время разминки»
Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 26 апреля
Катажина Питер Людмила Киченок смотреть онлайн София Кенин Моника Никулеску WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Теннис | 25 апреля 2025, 18:44 1
Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина
Монфис снялся с Мастерса в Мадриде. Стала известна причина

Гаэль отказался продолжать играть в престижном турнире из-за болезни

Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Футбол | 25 апреля 2025, 21:57 9
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть
Известна судьба Кубка Испании, если Реал откажется играть

«Барселона» может встретиться с «Реалом Сосьедад»

ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
Футбол | 25.04.2025, 23:26
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
ФОТО. Бывшая футболиста Динамо опубликовала новые откровенные снимки
«Никто этого не сделал». Шевченко прокомментировал громкий скандал в УАФ
Футбол | 26.04.2025, 12:25
«Никто этого не сделал». Шевченко прокомментировал громкий скандал в УАФ
«Никто этого не сделал». Шевченко прокомментировал громкий скандал в УАФ
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Футбол | 26.04.2025, 12:11
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Барселона – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на финальный матч Кубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
Шок: Реал хочет бойкотировать финал Кубка против Барселоны. Что произошло?
25.04.2025, 20:55 24
Футбол
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
24.04.2025, 13:52 29
Футбол
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
Барселона хочет выгнать футболиста. Флик не даст ему ни минуты
25.04.2025, 13:05 1
Футбол
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
24.04.2025, 09:51 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33
Бокс
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем