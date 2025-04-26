Л. Киченок / Кенин – Никулеску / Питер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 апреля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В 1-м раунде украинка и ее напарница София Кенин (США) сыграют против тандема Моника Никулеску (Румыния) / Катажина Питер (Польша). Поединок состоится вторым запуском на корте №7 после игры Чан Хао-Чин / Олмос – Эррани / Паолини. Ориентировочное время начала матча – 14:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы матча во втором круге сыграют либо против Мэдисон Киз и Марии Саккари, либо против Магды Линетт и Ребекки Шрамковой.

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