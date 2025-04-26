Другие новости26 апреля 2025, 13:35 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
26 апреля 2025, 13:35 |
32
0
В субботу, 26 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
14:30 Челси – Эвертон
16:39 Бавария – Майнц
18:00 Оболонь – Карпаты
19:15 Кристал Пэлас – Астон Вилла
23:00 Барселона – Реал Мадрид
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 апреля 2025, 20:55 24
В королевском клубе недовольны высказываниями арбитра на пресс-конференции
Футбол | 26 апреля 2025, 12:25 4
Президент УАФ прокомментировал ситуацию с Виктором Межейко
Футбол | 26.04.2025, 13:26
Футбол | 25.04.2025, 23:26
Хоккей | 25.04.2025, 15:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.04.2025, 10:11
24.04.2025, 08:22 1
24.04.2025, 13:52 29
24.04.2025, 22:35 2
24.04.2025, 19:17 6
24.04.2025, 22:17 1
24.04.2025, 19:31 7
25.04.2025, 07:48 5