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26 апреля 2025, 13:35 |
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 апреля 2025, 13:35 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

В субботу, 26 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Челси – Эвертон

Ggbet 1.44 – 4.84 – 8.10

16:39 Бавария – Майнц

Ggbet 1.24 – 7.80 – 12.00

18:00 Оболонь – Карпаты

Ggbet 4.42 – 3.05 – 2.09

19:15 Кристал Пэлас – Астон Вилла

Ggbet 3.34 – 3.57 – 2.24

23:00 Барселона – Реал Мадрид

Ggbet 2.31 – 4.08 – 2.96

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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