СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 апреля

В субботу, 26 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

14:30 Челси – Эвертон

1.44 – 4.84 – 8.10

16:39 Бавария – Майнц

1.24 – 7.80 – 12.00

18:00 Оболонь – Карпаты

4.42 – 3.05 – 2.09

19:15 Кристал Пэлас – Астон Вилла

3.34 – 3.57 – 2.24

23:00 Барселона – Реал Мадрид

2.31 – 4.08 – 2.96