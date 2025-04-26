ВИДЕО. Климчук переиграл голкипера Черноморца и вывел Рух вперед

26 апреля проходит матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретились одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды играют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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На 20-й минуте капитан «Руха» Юрий Климчук переиграл голкипера соперника и вывел львовский клуб вперед.

ГОЛ, 0:1! Климчук, 20 мин