Где Миколенко? Челси и Эвертон назвали стартовые составы на матч 34-го тура

26 апреля состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский «Челси» и «Эвертон».

Поединок пройдет на стадионе Stamford Bridge в Лондоне. Начало встречи – в 14:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.

«Челси» набрал 57 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Эвертон» разместился на 13-й позиции, в активе клуба – 38 очков.

Стартовые составы на матч Челси – Эвертон: