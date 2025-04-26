Где Миколенко? Челси и Эвертон назвали стартовые составы на матч 34-го тура
Украинский защитник выйдет на поле с первых минут
26 апреля состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский «Челси» и «Эвертон».
Поединок пройдет на стадионе Stamford Bridge в Лондоне. Начало встречи – в 14:30 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.
«Челси» набрал 57 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Эвертон» разместился на 13-й позиции, в активе клуба – 38 очков.
Стартовые составы на матч Челси – Эвертон:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Почетный член УЕФА выступил на Конгрессе УАФ в Киеве
Финальный поединок Кубка Испании состоится 26 апреля и начнется в 23:00 по Киеву