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  4. Где Миколенко? Челси и Эвертон назвали стартовые составы на матч 34-го тура
Англия
26 апреля 2025, 13:37 |
290
0

Где Миколенко? Челси и Эвертон назвали стартовые составы на матч 34-го тура

Украинский защитник выйдет на поле с первых минут

26 апреля 2025, 13:37 |
290
0
Где Миколенко? Челси и Эвертон назвали стартовые составы на матч 34-го тура
ФК Челси

26 апреля состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют лондонский «Челси» и «Эвертон».

Поединок пройдет на стадионе Stamford Bridge в Лондоне. Начало встречи – в 14:30 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий матч. Защитник «ирисок» Виталий Миколенко сыграет с первых минут.

«Челси» набрал 57 баллов и занимает шестое место в турнирной таблице. «Эвертон» разместился на 13-й позиции, в активе клуба – 38 очков.

Стартовые составы на матч Челси Эвертон:

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Эвертон Челси Эвертон - Челси стартовые составы Виталий Миколенко
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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