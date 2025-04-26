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  4. Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 апреля 2025, 13:20 |
2883
22

Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде

26 апреля 2025, 13:20 |
2883
22
Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

26 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.

Ориентировочно в 13:10 по Киеву украинка выйдет на корт №3 на матч третьего раунда против «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 20).

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Мирры Андреевой, либо против Магдалены Френх.

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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 26 апреля
Юлия Стародубцева Людмила Самсонова WTA Мадрид смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 22
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Олександр Науменко
Юля відкриває міні - турнір в 1/16,  Україна - болота. Успіху дівчатам.
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+2
chevars
Не витримує за довжиною свої удари Юля, потрібно їх корегувати
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+1
chevars
Відбивати на суперницю, це не найкращий спосіб виграти очко, особливо, якщо ти відбиваєш під форхенд кацапки 
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0
Vitason
Достала вже,покажи зуби хоть трохи!!!
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0
Vitason
От бачте злості і волі до перемоги зовсім в неї не має,на відміну від Єліни і Марти!! Розізлись ти на себе вже і покажи боротьбу,а не здавай все без бою!!!!
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0
chevars
Відійди назад на метр на прийомі
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0
chevars
Та не лупи ти вже на першій подачі, якщо не можеш (не вмієш) подати як треба
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Vitason
Якось безнадійно все виглядає.....
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0
Vitason
Потрібно зосередитись,мені здається вона нервує сильно 
Ответить
0
chevars
Ну, молодець, забрала свою подачу із потрійного брейка
Ответить
0
Alehandro
Шо це з нею?! Ще не бачив, шоб по кілька разів за матч ото так на подачі м"ячі в космос запускали
Ответить
0
chevars
Зовсім розвалилась гра у Юлі
Ответить
0
Vitason
Слабенько,справа в тому ,що ця ш...ра нічого теж не показує, переважна більшість помилок Стародубцевої просто подарунки для цієї росіянки
Ответить
0
chevars
Матюками тут не допоможеш, треба згадати як правильно робити удар
Ответить
0
Олександр Науменко
Забагато НП, не відчуває корт.
Ответить
0
chevars
Копслей ударів Даяни поки що
Ответить
0
Олександр Науменко
В минулому році подвійні у Юлі були рідкісні, в цьому - хвороба.
Ответить
0
chevars
Нема концентрації у Юлі
Ответить
0
C.Пеклов
Дуже хвилюється й поспішає Юля
Ответить
0
C.Пеклов
Не їде подача зліва в Юлі.
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0
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