Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Мадриде
26 апреля украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 99) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде, Испания.
Ориентировочно в 13:10 по Киеву украинка выйдет на корт №3 на матч третьего раунда против «нейтралки» Людмилы Самсоновой (WTA 20).
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в 1/8 финала сыграет либо против Мирры Андреевой, либо против Магдалены Френх.
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