Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 26 апреля
В субботу в столице Испании сыграют Юлия Стародубцева и Людмила Киченок
26 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде начнутся матчи третьего раунда в одиночном разряде, а также продолжатся поединки первого круга в парном.
В субботу в столице Испании выступят две украинские теннисистки: Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 26 апреля
WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/16 финала
Stadium 3. 2-й запуск (не ранее 13:30)
Юлия Стародубцева [Q] – Людмила Самсонова [18]
WTA 1000 Мадрид. Парный разряд, 1/32 финала
Корт №7. 2-й запуск (не ранее 14:30)
Людмила Киченок / София Кенин [8] – Моника Никулеску / Катажина Питер
Из интересных матчей в субботу на тысячнике в Мадриде также стоит выделить:
- Беатрис Хаддад Майя [16] – Белинда Бенчич
- Линда Носкова [31] – Ига Свентек [2]
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