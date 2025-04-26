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WTA
26 апреля 2025, 12:51 |
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Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 26 апреля

В субботу в столице Испании сыграют Юлия Стародубцева и Людмила Киченок

26 апреля 2025, 12:51 |
700
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 26 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

26 апреля на грунтовом турнире WTA 1000 в Мадриде начнутся матчи третьего раунда в одиночном разряде, а также продолжатся поединки первого круга в парном.

В субботу в столице Испании выступят две украинские теннисистки: Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 1000 в Мадриде на 26 апреля

WTA 1000 Мадрид. Одиночный разряд, 1/16 финала

Stadium 3. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева [Q] – Людмила Самсонова [18]

WTA 1000 Мадрид. Парный разряд, 1/32 финала

Корт №7. 2-й запуск (не ранее 14:30)

Людмила Киченок / София Кенин [8] – Моника Никулеску / Катажина Питер

Из интересных матчей в субботу на тысячнике в Мадриде также стоит выделить:

  • Беатрис Хаддад Майя [16] – Белинда Бенчич
  • Линда Носкова [31] – Ига Свентек [2]
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расписание WTA Мадрид Юлия Стародубцева Людмила Самсонова Людмила Киченок София Кенин Моника Никулеску Катажина Питер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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