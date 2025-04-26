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26 апреля 2025, 12:25 |
844
4

«Никто этого не сделал». Шевченко прокомментировал громкий скандал в УАФ

Президент УАФ прокомментировал ситуацию с Виктором Межейко

26 апреля 2025, 12:25 |
844
4
«Никто этого не сделал». Шевченко прокомментировал громкий скандал в УАФ
УАФ. Андрей Шевченко

25 апреля состоялся Конгресс Украинской ассоциации футбола (УАФ), на котором присутствовал президент организации Андрей Шевченко.

Накануне этого события функционер обещал пересмотреть назначение главы Запорожской областной ассоциации футбола Виктора Межейко на должность почетного члена исполкома УАФ.

Межейко обвиняется в причастности к разгону Евромайдана – в 2015 году он был признан виновным в этом деле, суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года.

«Никто из делегатов не предложил этого (забрать у Межейко звание почетного члена – прим). Накануне конгресса у нас был товарищеский матч, все могли выдвинуть такое предложение. Также делегаты имели возможность во время конгресса выступить и предложить. Никто этого не сделал», – прокомментировал эту ситуацию Шевченко.

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Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ Андрей Шевченко Виктор Межейко скандал
Николай Титюк Источник: Трибуна
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Комментарии 4
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Gargantua81
так а ты, Андрюша, там для чего?
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+2
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Fitness.sports
Андрюша, а твоё слово не имеет вес?
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+2
Марина Полоз
Відморозився Андрій, бо кишка тонка... (((
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0
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Теннис
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