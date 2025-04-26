Ванат назвал футболиста Динамо, который больше всех кричит на поле

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат прошел блиц-опрос, где ответил на разные вопросы, связанные с клубом или самим футболистом:

– Кто в команде больше всего кричит на поле?

– Ярмоленко.

– Кто самый пунктуальный?

– Караваев.

– Кто чаще всех опаздывает?

– Михавко.

– Кто самый большой сердцеед?

– Бражко.

– Капучино или латте?

– Капучино.

– Самая дорогая вещь, которую себе покупал?

– Автомобиль.

– Стадион, на котором мечтаешь сыграть?

– Энфилд.

– Любимое место в Киеве?

– Дом.