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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 12:13 |
762
0

Ванат назвал футболиста Динамо, который больше всех кричит на поле

Форвард киевского клуба выделил Андрея Ярмоленко

26 апреля 2025, 12:13 |
762
0
Ванат назвал футболиста Динамо, который больше всех кричит на поле
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат прошел блиц-опрос, где ответил на разные вопросы, связанные с клубом или самим футболистом:

– Кто в команде больше всего кричит на поле?

– Ярмоленко.

– Кто самый пунктуальный?

– Караваев.

– Кто чаще всех опаздывает?

– Михавко.

– Кто самый большой сердцеед?

– Бражко.

– Капучино или латте?

– Капучино.

– Самая дорогая вещь, которую себе покупал?

– Автомобиль.

– Стадион, на котором мечтаешь сыграть?

– Энфилд.

– Любимое место в Киеве?

– Дом.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Владислав Ванат Андрей Ярмоленко
Николай Титюк Источник: Telegram
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