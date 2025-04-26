Украина. Премьер лига26 апреля 2025, 12:13 |
762
0
Ванат назвал футболиста Динамо, который больше всех кричит на поле
Форвард киевского клуба выделил Андрея Ярмоленко
26 апреля 2025, 12:13 |
762
0
Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат прошел блиц-опрос, где ответил на разные вопросы, связанные с клубом или самим футболистом:
– Кто в команде больше всего кричит на поле?
– Ярмоленко.
– Кто самый пунктуальный?
– Караваев.
– Кто чаще всех опаздывает?
– Михавко.
– Кто самый большой сердцеед?
– Бражко.
– Капучино или латте?
– Капучино.
– Самая дорогая вещь, которую себе покупал?
– Автомобиль.
– Стадион, на котором мечтаешь сыграть?
– Энфилд.
– Любимое место в Киеве?
– Дом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 апреля 2025, 11:31 19
Почетный член УЕФА выступил на Конгрессе УАФ в Киеве
Футбол | 25 апреля 2025, 23:26 3
Кристина Крыжановская снова в центре внимания
Футбол | 26.04.2025, 12:13
Футбол | 25.04.2025, 21:57
Футбол | 25.04.2025, 13:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.04.2025, 09:04 5
25.04.2025, 15:05 6
Футбол
25.04.2025, 08:33
24.04.2025, 13:27
24.04.2025, 10:11
24.04.2025, 19:17 6
24.04.2025, 22:50 2