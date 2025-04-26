Черноморец и Рух определились со стартовыми составами на матч 26-го тура

26 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

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Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

«Рух» набрал 30 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Одесский коллектив разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Стартовые составы на матч Черноморец – Рух: