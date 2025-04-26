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Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 11:55 | Обновлено 26 апреля 2025, 12:48
204
0

Черноморец и Рух определились со стартовыми составами на матч 26-го тура

Команды сыграют 26 апреля в Одессе

26 апреля 2025, 11:55 | Обновлено 26 апреля 2025, 12:48
204
0
Черноморец и Рух определились со стартовыми составами на матч 26-го тура
ФК Черноморец

26 апреля состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/25, в котором встретятся одесский «Черноморец» и львовский «Рух».

Команды сыграют на стадионе «Черноморец» в Одессе. Начало встречи – в 13:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящее противостояние.

«Рух» набрал 30 баллов и занимает девятое место в турнирной таблице. Одесский коллектив разместился на 15-й позиции, в активе клуба – 18 очков.

Стартовые составы на матч Черноморец Рух:

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец - Рух Черноморец Одесса Рух Львов стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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