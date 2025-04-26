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  4. «Без пострадавших». Кривбасс сообщил детали пожара на тренировочной базе
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 11:52 |
220
1

«Без пострадавших». Кривбасс сообщил детали пожара на тренировочной базе

23 апреля горела тренировочная база криворожского клуба

26 апреля 2025, 11:52 |
220
1
«Без пострадавших». Кривбасс сообщил детали пожара на тренировочной базе
ФК Кривбасс.

Пресс-служба криворожского «Кривбасса» сообщила детали недавнего пожара на тренировочной базе криворожской команды, который произошел 23 апреля.

«Воспламенение произошло в административном здании. Пламя охватило кабинеты: финансового и скаутского департаментов, конференц-зала, прачечную и другие технические помещения.

В результате пожара никто не пострадал. Пожар был оперативно ликвидирован силами ГСЧС», – говорится в сообщении.

Сегодня футболисты готовятся к очередному матчу в УПЛ. Подопечные Юрия Вернидуба, в субботу, 26 апреля, сыграют против ЛНЗ в 26-м туре чемпионата Украины. Старт встречи в Черкассах запланирован на 15:30 по киевскому времени.

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 1
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mini.f
Так горел склад с детскими игрушками на рынке 7 км под Одессой... Вот что значит строить из дешевых турецких стройматериалов.
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