Полузащитник Левого Берега пояснил, почему не удалось обыграть Зарю в УПЛ

Полузащитник «Левого Берега» Клим Приходько поделился эмоциями после минимального поражения «аист» в матче против луганской «Зари» (1:2).

– По-моему, не хватило индивидуального мастерства. Могли открывать счет, а вместо этого пропустили шикарный гол Антюха. Во второй половине встречи сменили тактическую схему и начали играть больше на атаку. В психологическом плане непросто было возвратиться в игру после второго пропущенного мяча. Однако не опустили руки и могли даже сравнивать счет.

Хотим при любой тактической формации играть первым номером. Стараемся навязывать соперникам свою игру. Играли неплохо, но пропустили необязательные мячи. Все очень расстроены таким результатом, ведь каждый зачетный пункт по весу золота. Уверены, что мы сможем подняться в турнирной таблице. Верим, что останемся в УПЛ, – резюмировал Приходько.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против «Зари».