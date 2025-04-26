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  4. Защитник Зори: «Мы еще сохраняем шансы на путевку в Лигу конференций»
Украина. Премьер лига
26 апреля 2025, 11:09 |
77
0

Защитник Зори: «Мы еще сохраняем шансы на путевку в Лигу конференций»

В игре с «Левым Берегом» было важно превзойти соперника в неуступчивости

26 апреля 2025, 11:09 |
77
0
Защитник Зори: «Мы еще сохраняем шансы на путевку в Лигу конференций»
ФК Заря. Роман Вантух

Один из лидеров луганчан Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о победе «Зари» в 26 туре УПЛ – над «Левым Берегом» – 2:1.

«Мы не могли рассчитывать по разным причинам на стоперов Якова Башича и Габриэля Эскинью. Тренерский штаб не прогадал доверив место в центре обороны универсалу Кириллу Дришлюку.

Даже когда в середине второго тайма гости забили, как говорится, необязательный гол, сократив отставание в счете до минимума, именно благодаря надежной защите у «Левого Берега» не было возможности спастись от поражения.

Что же касается собственно игры, то важно было нивелировать основной «козырь» киевлян – неуступчивость. Нам это удалось с помощью выигранных единоборств, поиска свободных зон за спинами защитников соперника, что отрицательно сказывалось на сбалансированности. Нам удалось прервать полосу неудач и «Заря» еще сохраняет шансы завоевать путевку в Лигу конференций», – сказал Роман

Пока «Заря» набрала 35 очков и занимает восьмое место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против «Зари».

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Роман Вантух Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд Заря Луганск Левый Берег Киев Заря - Левый Берег
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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