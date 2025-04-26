Защитник Зори: «Мы еще сохраняем шансы на путевку в Лигу конференций»

Один из лидеров луганчан Роман Вантух эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями о победе «Зари» в 26 туре УПЛ – над «Левым Берегом» – 2:1.

«Мы не могли рассчитывать по разным причинам на стоперов Якова Башича и Габриэля Эскинью. Тренерский штаб не прогадал доверив место в центре обороны универсалу Кириллу Дришлюку.

Даже когда в середине второго тайма гости забили, как говорится, необязательный гол, сократив отставание в счете до минимума, именно благодаря надежной защите у «Левого Берега» не было возможности спастись от поражения.

Что же касается собственно игры, то важно было нивелировать основной «козырь» киевлян – неуступчивость. Нам это удалось с помощью выигранных единоборств, поиска свободных зон за спинами защитников соперника, что отрицательно сказывалось на сбалансированности. Нам удалось прервать полосу неудач и «Заря» еще сохраняет шансы завоевать путевку в Лигу конференций», – сказал Роман

Пока «Заря» набрала 35 очков и занимает восьмое место в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что главный тренер «Левого Берега» Виталий Первак поделился эмоциями после поражения своей команды в матче против «Зари».