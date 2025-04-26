ВИДЕО. Футболисты Динамо Киев потренировались на кортах Dynamo Tennis Club
Кабаев, Волошин и Дячук показали, что умеют играть в теннис
Футболисты основного состава Динамо Киев потренировались на кортах столичного Dynamo Tennis Club.
Владислав Кабаев, Назар Волошин и Максим Дячук показали, что умеют обращаться не только с футбольными, но и с теннисными мячами. Накануне принципиального матча в чемпионате УПЛ против Донецкого Шахтера такая сплоченность динамовцев за пределами футбольного поля должна воодушевить болельщиков бело-синих.
Однако могут возникнуть вопросы. Два номинальных полузащитника и игрок обороны. Где представители атакующей линии и голкиперы?
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