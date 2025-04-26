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26 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 26 апреля 2025, 10:44
194
0

ВИДЕО. Футболисты Динамо Киев потренировались на кортах Dynamo Tennis Club

Кабаев, Волошин и Дячук показали, что умеют играть в теннис

26 апреля 2025, 10:35 | Обновлено 26 апреля 2025, 10:44
194
0
ВИДЕО. Футболисты Динамо Киев потренировались на кортах Dynamo Tennis Club

Футболисты основного состава Динамо Киев потренировались на кортах столичного Dynamo Tennis Club.

Владислав Кабаев, Назар Волошин и Максим Дячук показали, что умеют обращаться не только с футбольными, но и с теннисными мячами. Накануне принципиального матча в чемпионате УПЛ против Донецкого Шахтера такая сплоченность динамовцев за пределами футбольного поля должна воодушевить болельщиков бело-синих.

Однако могут возникнуть вопросы. Два номинальных полузащитника и игрок обороны. Где представители атакующей линии и голкиперы?

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Динамо Киев Владислав Кабаев Назар Волошин Максим Дячук видео
Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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