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Франция
26 апреля 2025, 09:04 | Обновлено 26 апреля 2025, 09:36
346
0

Луис пояснил, почему ПСЖ уступил Ницце, потерпев первое поражение в Лиге 1

Коуч ПСЖ заявил, что его команда не заслуживала на поражение

26 апреля 2025, 09:04 | Обновлено 26 апреля 2025, 09:36
346
0
Луис пояснил, почему ПСЖ уступил Ницце, потерпев первое поражение в Лиге 1
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике поделился эмоциями после поражения своей команды в матче с «Ниццей» (1:3) в матче 31 тура французской Лиги 1.

«Прежде всего хочу поздравить «Ниццу». Они показали 100% эффективность. Они однажды приблизились к нашим воротам в первом тайме – и забили. Затем у них было два момента – они и их реализовали, показав очень высокую эффективность.

Не думаю, что результат справедлив. Мы играли хорошо в течение всего матча. До перерыва мы заслуживали больше, чем ничья, а во втором тайме пропустили после первого же их момента. Неожиданный результат, но это бывает.

Мы хотели и дальше бить рекорды, но это (без поражений в чемпионате) мы уже потеряли. Но это не отменяет нашу цель – выход в финал Лиги чемпионов», – сказал Энрике.

ПСЖ уже обеспечил золотые медали чемпионата. Подопечные Луиса Энрике имеют в своем активе 78 турнирных пунктов после 31 сыгранного матча в Лиге 1.

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ПСЖ Ницца Луис Энрике Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу
Олег Вахоцкий Источник: L'Equipe
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