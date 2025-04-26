СВИТОЛИНА: «Сейчас я просто ищу способы побеждать в каждом матче»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина после победы во втором раунде турнира WTA 1000 в Мадриде над Сонай Картал дала небольшое интервью в студии Tennis Channel.

Элина упомянула, что ранее, выступая на турнирах в Мадриде, она еще не показывала стабильных результатов.

«Для меня было важно быстро адаптироваться, перейти с игры в помещении на открытые корты. Очень довольна сегодняшним матчем, сыграла два хороших сета. Сонай умеет играть на высоком уровне, но я постаралась показать свой лучший теннис.

Честно говоря, я все еще пытаюсь найти формулу для успешного выступления в Мадриде. У меня здесь пока не было выдающихся результатов, но каждый год приносит что-то новое, преподносит новые уроки.

Постепенно накапливается опыт, и, возможно, это начинает работать на тебя. Я уже проводила здесь хорошие матчи, просто не удавалось пройти далеко по сетке. Но, может, в этом году все сложится. Сейчас я просто ищу способы побеждать в каждом матче».

Далее украинская теннисистка рассказала о главных приоритетах во время выступлении на турнирах.

«Для меня сейчас самое важное – оставаться здоровой. Прошлый сезон был непростым. Мне пришлось завершить его раньше из-за операции, и я вернулась на корт только на Открытом чемпионате Австралии.

Сейчас мой приоритет – это сосредоточиться на восстановлении. Относиться серьезно ко всем требованиям, которые я должна выполнять перед матчами и тренировками, чтобы чувствовать себя хорошо и быть готовой на 100%.

Я знаю, что с тем опытом, который у меня есть, я способна играть на самом высоком уровне. И я ощущаю, что все еще нахожусь там».

В заключении Элина рассказала о своей дочери Скай.

«У Скай, все хорошо. Она прекрасно себя чувствует, и ей очень нравится теннис. У нее есть маленькая ракетка, но ей больше нравятся мои большие (улыбается). Она выходит на корт и пробует отбивать мячи. Очень приятно наблюдать, как она растет. Она очень увлечена спортом, любит футбол и старается играть в разные игры.



Сейчас она уже смотрит нас по телевизору, видит наши матчи и думает, что мы с Гаэлем только и делаем, что играем в теннис. Хотя это, наверное, недалеко от истины.

Сейчас особенно интересно наблюдать, как она растет. Каждую неделю она меняется, появляется что-то новое. Она много говорит, и очень интересно открывать вместе с ней этот мир».