ФОТО. Девушка футболиста Реала разделась на пляже. Фигура – топ

Бруна Ротта, девушка нападающего «Реала» Родриго Гоеса, поделилась с подписчиками яркой фотосессией.

Модель и фитнес-тренер, за жизнью которой следят более 2 миллионов человек, продемонстрировала потрясающие формы в маленьком купальнике под палящим солнцем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Родриго и Бруна вместе с сентября 2023 года, и она старше его на три года.

Эта откровенная фотосессия собрала уже почти 60 тысяч лайком и множество восторженных реакций.