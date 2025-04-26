Другие новости26 апреля 2025, 03:48 |
598
0
ФОТО. Девушка футболиста Реала разделась на пляже. Фигура – топ
Девушка Родриго показала свои потрясающие формы
26 апреля 2025, 03:48 |
598
0
Бруна Ротта, девушка нападающего «Реала» Родриго Гоеса, поделилась с подписчиками яркой фотосессией.
Модель и фитнес-тренер, за жизнью которой следят более 2 миллионов человек, продемонстрировала потрясающие формы в маленьком купальнике под палящим солнцем.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Родриго и Бруна вместе с сентября 2023 года, и она старше его на три года.
Эта откровенная фотосессия собрала уже почти 60 тысяч лайком и множество восторженных реакций.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футзал | 25 апреля 2025, 17:43 16
Глава УАФ заявил, что идут совещания на этот счет
Футбол | 25 апреля 2025, 11:33 3
Андрей Тотовицкий поддерживает форму с командой U-17
Теннис | 25.04.2025, 22:35
Футбол | 26.04.2025, 03:09
Футбол | 25.04.2025, 13:09
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
24.04.2025, 07:45 4
24.04.2025, 10:11
25.04.2025, 07:05 8
24.04.2025, 08:22 1
24.04.2025, 07:47 2
24.04.2025, 13:27
25.04.2025, 08:33