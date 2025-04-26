ФОТО. Жена форварда сборной Украины опубликовала сексуальный снимок

Кристина Яремчук, супруга форварда сборной Украины и игрока «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась кадром из спортзала.

Бывшая модель часто демонстрирует стройную фигуру в стильных образах и вдохновляет подписчиков занятиями спортом.

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Недавно она показала фото с тренировки в эффектном спортивном костюме.

Красавица демонстрирует идеальную фигуру, тренируясь как индивидуально, так и с тренером.