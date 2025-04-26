Другие новости26 апреля 2025, 03:35 |
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ФОТО. Жена форварда сборной Украины опубликовала сексуальный снимок
Кристина Яремчук – в топ-форме
26 апреля 2025, 03:35 |
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Кристина Яремчук, супруга форварда сборной Украины и игрока «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась кадром из спортзала.
Бывшая модель часто демонстрирует стройную фигуру в стильных образах и вдохновляет подписчиков занятиями спортом.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Недавно она показала фото с тренировки в эффектном спортивном костюме.
Красавица демонстрирует идеальную фигуру, тренируясь как индивидуально, так и с тренером.
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