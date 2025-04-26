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26 апреля 2025, 03:35 |
58
0

ФОТО. Жена форварда сборной Украины опубликовала сексуальный снимок

Кристина Яремчук – в топ-форме

26 апреля 2025, 03:35 |
58
0
ФОТО. Жена форварда сборной Украины опубликовала сексуальный снимок
Instagram. Кристина Яремчук

Кристина Яремчук, супруга форварда сборной Украины и игрока «Олимпиакоса» Романа Яремчука, поделилась кадром из спортзала.

Бывшая модель часто демонстрирует стройную фигуру в стильных образах и вдохновляет подписчиков занятиями спортом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Недавно она показала фото с тренировки в эффектном спортивном костюме.

Красавица демонстрирует идеальную фигуру, тренируясь как индивидуально, так и с тренером.

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фото Роман Яремчук Кристина Яремчук lifestyle девушки Олимпиакос Пирей сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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