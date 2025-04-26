ФОТО. Луиш Фигу расстался с женой топ-моделью. Вот что случилось

Любовь между обладателем «Золотого мяча» 2000 года Луишем Фигу и шведской моделью Хелен Сведин, похоже, подошла к концу.

Первые слухи появились после того, как Фигу пришёл один на церемонию премии Laureus — раньше он всегда был с женой. Также он не упомянул супругу, говоря о лучших вещах в своей жизни, хотя назвал трёх дочерей.

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Пара уже несколько недель живёт раздельно: бывший футболист покинул семейный дом в «Золотой миле» Мадрида и теперь живёт в апартаментах в районе Саламанка. В это время Сведин отдыхает на Майорке. Отношения не отражаются и в соцсетях — последняя совместная публикация была на День святого Валентина.

Дополнительный повод для слухов — участие Фигу в шоу «La Revuelta», где он признался, что за последний месяц у него «не было» интимных отношений. Также в СМИ обсуждали возможный флирт Фигу с Клаудией Бавель — актрисой фильмов для взрослых. Он эти обвинения отрицает и собирается подать в суд. К слову, в 2022 году у пары уже была похожая кризисная ситуация, но тогда они смогли всё уладить.