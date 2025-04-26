Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Луиш Фигу расстался с женой топ-моделью. Вот что случилось
Другие новости
26 апреля 2025, 03:24 |
159
0

ФОТО. Луиш Фигу расстался с женой топ-моделью. Вот что случилось

Луиш Фигу и Хелен Сведин больше не живут вместе

26 апреля 2025, 03:24 |
159
0
ФОТО. Луиш Фигу расстался с женой топ-моделью. Вот что случилось
Sport.es. Луиш Фигу

Любовь между обладателем «Золотого мяча» 2000 года Луишем Фигу и шведской моделью Хелен Сведин, похоже, подошла к концу.

Первые слухи появились после того, как Фигу пришёл один на церемонию премии Laureus — раньше он всегда был с женой. Также он не упомянул супругу, говоря о лучших вещах в своей жизни, хотя назвал трёх дочерей.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Пара уже несколько недель живёт раздельно: бывший футболист покинул семейный дом в «Золотой миле» Мадрида и теперь живёт в апартаментах в районе Саламанка. В это время Сведин отдыхает на Майорке. Отношения не отражаются и в соцсетях — последняя совместная публикация была на День святого Валентина.

Дополнительный повод для слухов — участие Фигу в шоу «La Revuelta», где он признался, что за последний месяц у него «не было» интимных отношений. Также в СМИ обсуждали возможный флирт Фигу с Клаудией Бавель — актрисой фильмов для взрослых. Он эти обвинения отрицает и собирается подать в суд. К слову, в 2022 году у пары уже была похожая кризисная ситуация, но тогда они смогли всё уладить.

По теме:
ФОТО. Девушка футболиста Реала разделась на пляже. Фигура – топ
ФОТО. Жена форварда сборной Украины опубликовала сексуальный снимок
ФОТО. Красавица! Журналистка Шахтера зажгла на свой день рождения
фото Луиш Фигу Реал Мадрид Барселона lifestyle
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Брайтон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 26 апреля 2025, 02:22 0
Брайтон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Брайтон – Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 апреля в 17:00 по Киеву

Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Футбол | 25 апреля 2025, 13:09 8
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки
Шевченко выступил с заявлением о допуске российских команд в еврокубки

Глава УАФ был категоричен в своих высказываниях

Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Хоккей | 25.04.2025, 15:05
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Элитный дивизион рядом. Сборная Украины стартует на ЧМ по хоккею
Отбор на Евроволей-2026. Украина обыграла обоих фаворитов
Волейбол | 25.04.2025, 21:53
Отбор на Евроволей-2026. Украина обыграла обоих фаворитов
Отбор на Евроволей-2026. Украина обыграла обоих фаворитов
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Хоккей | 25.04.2025, 07:05
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
24.04.2025, 20:47
Футбол
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 4
Бокс
Экс-соперник Виталия Кличко уверен, что Усик проиграет следующий бой
Экс-соперник Виталия Кличко уверен, что Усик проиграет следующий бой
24.04.2025, 08:03 3
Бокс
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
24.04.2025, 22:17 1
Футбол
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
24.04.2025, 08:22 1
Футбол
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
24.04.2025, 09:51 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
25.04.2025, 08:33
Бокс
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
24.04.2025, 13:52 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем