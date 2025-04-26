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26 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 26 апреля 2025, 03:13
149
0

ФОТО. Красавица! Журналистка Шахтера зажгла на свой день рождения

Юлия Палько продемонстрировала свою красоту

26 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 26 апреля 2025, 03:13
149
0
ФОТО. Красавица! Журналистка Шахтера зажгла на свой день рождения
Instagram. Юлия Палько

Ведущая клубных эфиров «Шахтёра» Юлия Палько отметила день рождения в огненном образе.

В чёрном кожаном платье, с красной помадой и золотыми украшениями она выглядела грандиозно.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Юлия поделилась серией снимков, который впечатлит любого футбольного болельщика.

Красавица собрала множество лайков и комментариев:

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фото lifestyle Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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