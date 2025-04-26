ФОТО. Красавица! Журналистка Шахтера зажгла на свой день рождения

Ведущая клубных эфиров «Шахтёра» Юлия Палько отметила день рождения в огненном образе.

В чёрном кожаном платье, с красной помадой и золотыми украшениями она выглядела грандиозно.

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Юлия поделилась серией снимков, который впечатлит любого футбольного болельщика.

Красавица собрала множество лайков и комментариев: