Другие новости26 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 26 апреля 2025, 03:13
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ФОТО. Красавица! Журналистка Шахтера зажгла на свой день рождения
Юлия Палько продемонстрировала свою красоту
26 апреля 2025, 03:12 | Обновлено 26 апреля 2025, 03:13
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Ведущая клубных эфиров «Шахтёра» Юлия Палько отметила день рождения в огненном образе.
В чёрном кожаном платье, с красной помадой и золотыми украшениями она выглядела грандиозно.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Юлия поделилась серией снимков, который впечатлит любого футбольного болельщика.
Красавица собрала множество лайков и комментариев:
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