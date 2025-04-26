Юлия Стародубцева – Людмила Самсонова. Прогноз на матч WTA 1000 в Мадриде

26 апреля на турнире в Мадриде свой матч третьего круга проведут Юлия Стародубцева (WTA 99) и Людмила Самсонова (WTA 20). Встреча начнется в 13:30 по киевскому времени.

Юлия Стародубцева

Украинская спортсменка проводит свой лучший турнир в сезоне, она уже выиграла четыре матча кряду, при этом не собирается останавливаться. Стародубцева начала с квалификации, где прошла двух француженок Паке и Жакемо, в обоих случаях понадобилось три партии для победы, причем в финале квалификации Юлия отыгралась со счета 1:4 в решающем сете.

В основной сетке наша теннисистка прошла Линду Фрухвиртову – 6:2, 6:2, а во втором круге должна была сыграть против сильной чешки Каролины Муховой, которая снялась с турнира, поэтому был матч против итальянки Коччаретто – 7:6, 6:4, в первом сете украинка отыгралась с 1:3.

Стародубцева явно поймала кураж на этом турнире, она уже показывала, что способна переламывать ход встречи. В этом сезоне теннисистка выиграла всего 7 матчей из 19, но на грунте у нее 4 победы из 7.

Людмила Самсонова

Не впечатляет в этом сезоне «нейтралка», на ее счету есть полуфинал в Аделаиде, где она уступала в третьем решающем сете Мэдисон Киз 0:3 и снялась в этот момент. Также был четвертьфинал Индиан-Уэллс, где она без шансов уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

В Мадриде Самсонова начала со второго круга, так как имеет высокий посев, спортсменка смогла обыграть американского середняка Керолайн Доулхайд – 6:4, 6:4. «Нейтралка» в упомянутой встрече реализовала три брейка и раз отдала свою подачу.

Самсонова в текущем сезоне провела 19 матчей, в которых одержала 10 побед, не те цифры, которые соответствуют игроку из топ-20. Феноменальных результатов в грунтовой части сезона от спортсменки не стоит ждать.

Прогноз

Ранее соперницы никогда между собой не играли, а в предстоящем матче букмекеры отдают перевес «нейтралке». С котировками еще можно поспорить, хоть класс Самсоновой чуть выше, именно здесь и сейчас, Стародубцева способна выиграть эту принципиальную битву.

Уверен, что наша спортсменка выйдет на корт с боевым настроем и сможет показать свой лучший теннис, а у «нейтралки» за день до этого был парный сложный матч, так что больше сил должно быть у украинки. Поставлю на успех Стародубцевой с форой +4,5 гейма за 1,9.

Прогноз Sport.ua Юлия Стародубцева Людмила Самсонова Фора Стародубцевой (+4.5) 1.90 Сделать ставку

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