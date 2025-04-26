ФОТО. Жена сына Бекхэма сфотографировалась оголенной. В душе

Никола Пельц, жена Бруклина Бекхэма и дочь миллиардера, выложила откровенное фото из душа, прикрывшись лишь полотенцем.

Пользователи заинтересовались, кто сделал снимок — Бруклин признался в комментариях, добавив смайлики.

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Поклонники актрисы бурно отреагировали лайками и комментариями.

А Виктория и Дэвид Бекхэмы пока не комментируют пост, попавший в центр внимания на фоне семейной напряжённости.