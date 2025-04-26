Другие новости26 апреля 2025, 02:58 |
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ФОТО. Жена сына Бекхэма сфотографировалась оголенной. В душе
Жена Бруклина Бекхэма дала повод для обсуждения
26 апреля 2025, 02:58 |
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Никола Пельц, жена Бруклина Бекхэма и дочь миллиардера, выложила откровенное фото из душа, прикрывшись лишь полотенцем.
Пользователи заинтересовались, кто сделал снимок — Бруклин признался в комментариях, добавив смайлики.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Поклонники актрисы бурно отреагировали лайками и комментариями.
А Виктория и Дэвид Бекхэмы пока не комментируют пост, попавший в центр внимания на фоне семейной напряжённости.
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