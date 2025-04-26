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26 апреля 2025, 02:58 |
237
0

ФОТО. Жена сына Бекхэма сфотографировалась оголенной. В душе

Жена Бруклина Бекхэма дала повод для обсуждения

26 апреля 2025, 02:58 |
237
0
ФОТО. Жена сына Бекхэма сфотографировалась оголенной. В душе
Instagram. Бруклин Бекхэм и Никола Пельц

Никола Пельц, жена Бруклина Бекхэма и дочь миллиардера, выложила откровенное фото из душа, прикрывшись лишь полотенцем.

Пользователи заинтересовались, кто сделал снимок — Бруклин признался в комментариях, добавив смайлики.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники актрисы бурно отреагировали лайками и комментариями.

А Виктория и Дэвид Бекхэмы пока не комментируют пост, попавший в центр внимания на фоне семейной напряжённости.

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фото Дэвид Бекхэм lifestyle Манчестер Юнайтед
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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