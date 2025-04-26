ВИДЕО. Милота дня. Как Кривцовы поздравили дочь с днем рождения
Сергей и Юлия Кривцовы – в роли любящих родителей
Бывший футболист «Шахтера» Сергей Кривцов активно занимается своей большой семьей.
Его дочь Алиса празднует 10-летний юбилей, и в честь этого Юлия Кривцова опубликовала трогательное поздравление в Instagram.
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Она назвала дочь «красавицей и скалой», которую не поколеблют никакие уговоры:
«Ты пришла, чтобы мы с папой не расслаблялись и не думали, что воспитание — это легко. Но мы уверены, что тебе будет в жизни легко! Не теряй себя, иди своим путём и будь счастлива. Любим тебя, наша булочка», — написала многодетная мама.
Бонусом – само видео, которое показывает как Сергей и Юлия готовили праздничное настроение для дочери и всей семьи.
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