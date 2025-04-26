ФОТО. Жена футболиста Шахтера рассказала о кринж-подарках мужа
Анастасия Конопля про подарки своего мужа
Анастасия, избранница правого защитника «Шахтёра» Ефима Конопли, рассказала в новом видео о забавных подарках, которые она получила от своего будущего мужа до того, как они стали парой.
Первым сюрпризом был букет ромашек, хотя она никогда не говорила о своей любви к этим цветам.
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Второй подарок — маленькая сумочка, которая не соответствовала её вкусу.
Но самым неожиданным оказался третий подарок — портрет её собаки в аристократическом костюме, что выглядело очень комично.
Анастасия с юмором поделилась этими историями с подписчиками.
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