ФОТО. Жена футболиста Шахтера рассказала о кринж-подарках мужа

Анастасия, избранница правого защитника «Шахтёра» Ефима Конопли, рассказала в новом видео о забавных подарках, которые она получила от своего будущего мужа до того, как они стали парой.

Первым сюрпризом был букет ромашек, хотя она никогда не говорила о своей любви к этим цветам.

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Второй подарок — маленькая сумочка, которая не соответствовала её вкусу.

Но самым неожиданным оказался третий подарок — портрет её собаки в аристократическом костюме, что выглядело очень комично.

Анастасия с юмором поделилась этими историями с подписчиками.