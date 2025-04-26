Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Жена футболиста Шахтера рассказала о кринж-подарках мужа
Другие новости
26 апреля 2025, 00:54 | Обновлено 26 апреля 2025, 00:55
268
0

ФОТО. Жена футболиста Шахтера рассказала о кринж-подарках мужа

Анастасия Конопля про подарки своего мужа

26 апреля 2025, 00:54 | Обновлено 26 апреля 2025, 00:55
268
0
ФОТО. Жена футболиста Шахтера рассказала о кринж-подарках мужа
Instagram. Ефим и Анастасия Конопля

Анастасия, избранница правого защитника «Шахтёра» Ефима Конопли, рассказала в новом видео о забавных подарках, которые она получила от своего будущего мужа до того, как они стали парой.

Первым сюрпризом был букет ромашек, хотя она никогда не говорила о своей любви к этим цветам.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Второй подарок — маленькая сумочка, которая не соответствовала её вкусу.

Но самым неожиданным оказался третий подарок — портрет её собаки в аристократическом костюме, что выглядело очень комично.

Анастасия с юмором поделилась этими историями с подписчиками.

По теме:
ВИДЕО. Милота дня. Как Кривцовы поздравили дочь с днем рождения
ФОТО. Лысый Эрлинг Холанд шокировал соцсети. Что случилось?
Оболонь – Карпаты. Текстовая трансляция матча
фото lifestyle Ефим Конопля Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Футзал | 25 апреля 2025, 17:43 16
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление
Украина может бойкотировать Евро-2026 по футзалу. Шевченко сделал заявление

Глава УАФ заявил, что идут совещания на этот счет

Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Футбол | 25 апреля 2025, 11:33 3
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником
Шахтер не планирует продлевать контракт с украинским полузащитником

Андрей Тотовицкий поддерживает форму с командой U-17

Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Футбол | 25.04.2025, 09:04
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Алекс ФЕРГЮСОН: «Этот трансфер был большой ошибкой»
Отбор на Евроволей-2026. Украина обыграла обоих фаворитов
Волейбол | 25.04.2025, 21:53
Отбор на Евроволей-2026. Украина обыграла обоих фаворитов
Отбор на Евроволей-2026. Украина обыграла обоих фаворитов
Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть за Реал
Футбол | 26.04.2025, 00:59
Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть за Реал
Лунин назвал матч, в котором мечтает сыграть за Реал
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
24.04.2025, 20:47
Футбол
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
24.04.2025, 22:50 2
Волейбол
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
Манчестер Сити отказался от трансфера украинца. Известна причина
24.04.2025, 08:22 1
Футбол
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Где Украина после трех туров. Таблица
24.04.2025, 07:45 4
Хоккей
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
Обладатель трех титулов отказался выходить на ринг с Усиком
24.04.2025, 09:51 1
Бокс
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
Легенда рассказал, сколько поражений будет у Усика перед концом карьеры
24.04.2025, 23:51
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем