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26 апреля 2025, 01:11 |
406
0

ФОТО. Лысый Эрлинг Холанд шокировал соцсети. Что случилось?

Эрлинг Холанд удивил своим внешним видом

26 апреля 2025, 01:11 |
406
0
ФОТО. Лысый Эрлинг Холанд шокировал соцсети. Что случилось?
Snapchat. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился в Snapchat своим изображением, на котором он – лысый.

Нападающий не играл с конца марта после травмы лодыжки в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута», но активно работает над возвращением до конца сезона.

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Холанд поделился своим восстановлением в Snapchat, показав тренировки в спортзале, термотерапию, занятия на велотренажере в гипоксической камере, массажи и растяжку.

Он также поделился фото, где использует фильтр для удаления волос, оставив себя с лысой головой. В свободное время он играет в Minecraft и ест рис с горохом и курицу в стиле джерк.

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фото lifestyle Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Star
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