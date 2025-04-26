ФОТО. Лысый Эрлинг Холанд шокировал соцсети. Что случилось?

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд поделился в Snapchat своим изображением, на котором он – лысый.

Нападающий не играл с конца марта после травмы лодыжки в матче 1/4 финала Кубка Англии против «Борнмута», но активно работает над возвращением до конца сезона.

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Холанд поделился своим восстановлением в Snapchat, показав тренировки в спортзале, термотерапию, занятия на велотренажере в гипоксической камере, массажи и растяжку.

Он также поделился фото, где использует фильтр для удаления волос, оставив себя с лысой головой. В свободное время он играет в Minecraft и ест рис с горохом и курицу в стиле джерк.