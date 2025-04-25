ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед встречается с бывшей Мбаппе
У Мануэля Угарте – роскошная новая девушка
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте оказался в центре слухов о романе с британской инфлюенсеркой Джорджией Мэй Хит, после того как она опубликовала фото из его квартиры.
Угарте, который присоединился к клубу из «ПСЖ» за £51 млн, похоже, начал новые отношения, информирует Daily Mail.
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27-летняя Мэй Хит известна в социальных сетях благодаря моделингу и комедийным видео, и ранее встречалась с Килианом Мбаппе.
Фанаты уверены, что Угарте и Хит — пара, после того как она опубликовала несколько сториз из его квартиры, включая снимок в розовом ночном халате.
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