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25 апреля 2025, 23:52 |
411
0

ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед встречается с бывшей Мбаппе

У Мануэля Угарте – роскошная новая девушка

25 апреля 2025, 23:52 |
411
0
ФОТО. Игрок Манчестер Юнайтед встречается с бывшей Мбаппе
Instagram. Джорджия Мэй Хит

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мануэль Угарте оказался в центре слухов о романе с британской инфлюенсеркой Джорджией Мэй Хит, после того как она опубликовала фото из его квартиры.

Угарте, который присоединился к клубу из «ПСЖ» за £51 млн, похоже, начал новые отношения, информирует Daily Mail.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

27-летняя Мэй Хит известна в социальных сетях благодаря моделингу и комедийным видео, и ранее встречалась с Килианом Мбаппе.

Фанаты уверены, что Угарте и Хит — пара, после того как она опубликовала несколько сториз из его квартиры, включая снимок в розовом ночном халате.

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фото lifestyle Килиан Мбаппе Мануэль Угарте Манчестер Юнайтед девушки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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