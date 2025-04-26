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WTA
26 апреля 2025, 00:01 | Обновлено 26 апреля 2025, 00:24
289
1

Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной

Елена в двух сетах выиграла у Бьянки и в 1/16 финала сыграет с Элиной

26 апреля 2025, 00:01 | Обновлено 26 апреля 2025, 00:24
289
1
Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Елена Рыбакина

Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) узнала соперницу в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.

В третьем раунде украинка встретится с 11-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан), которая в своем поединке второго круга прошла Бьянку Андрееску (Канада, WTA 132).

WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала

Елена Рыбакина (Казахстан) [10] – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:3, 6:2

Елена и Бьянка провели третье очное противостояние, казахстанка выиграла все поединки.

Ранее Свитолина и Рыбакина играли между собой пять раз, на счету украинки две победы.

Свитолина на старте Мадрида в двух сетах разгромила Сонай Картал.

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Елена Рыбакина Бьянка Андрееску Элина Свитолина WTA Мадрид
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Друг ФальКА
Що ж, чекаємо цікавої битви! Привіт моїм друзям Павлу і Фальку, вони знають мої емоції з цього приводу. Слава Україні, усім доброї ночі!
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