Без интриги: Рыбакина и Андрееску определили следующую соперницу Свитолиной
Елена в двух сетах выиграла у Бьянки и в 1/16 финала сыграет с Элиной
Украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 17) узнала соперницу в 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, Испания.
В третьем раунде украинка встретится с 11-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной (Казахстан), которая в своем поединке второго круга прошла Бьянку Андрееску (Канада, WTA 132).
WTA 1000 Мадрид. Грунт. 1/32 финала
Елена Рыбакина (Казахстан) [10] – Бьянка Андрееску (Канада) – 6:3, 6:2
Елена и Бьянка провели третье очное противостояние, казахстанка выиграла все поединки.
Ранее Свитолина и Рыбакина играли между собой пять раз, на счету украинки две победы.
Свитолина на старте Мадрида в двух сетах разгромила Сонай Картал.
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