Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Карпаты
26 апреля в 18:00 состоится матч 26-го тура УПЛ
В субботу, 26 апреля, в 18:00 состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».
Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
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