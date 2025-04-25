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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 23:12 |
44
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Карпаты

26 апреля в 18:00 состоится матч 26-го тура УПЛ

25 апреля 2025, 23:12 |
44
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Карпаты
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Карпаты

В субботу, 26 апреля, в 18:00 состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Оболонь» и «Карпаты».

Команды встретятся на стадионе «Оболонь-Арена» в городе Киев. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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