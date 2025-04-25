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  4. Шевченко пригласил руководителей ФИФА и УЕФА посетить Украину
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 21:09 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:19
132
0

Шевченко пригласил руководителей ФИФА и УЕФА посетить Украину

В Киеве состоялся Конгресс Украинской ассоциации футбола

25 апреля 2025, 21:09 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:19
132
0
Шевченко пригласил руководителей ФИФА и УЕФА посетить Украину
УАФ. Андрей Шевченко

Во время Конгресса Украинской ассоциации футбола президент УАФ Андрей Шевченко официально пригласил представителей ФИФА и УЕФА посетить Украину:

«Пользуясь случаем, хотел бы повторно пригласить руководство УЕФА и ФИФА в Украину.

За последние три с половиной года Украину посетили более 80-ти руководителей мировых государств. Поэтому ждем и вас».

Эти слова Шевченко произнес после приветственных выступлений советника УЕФА по национальным ассоциациям Йозефа Климента и руководителя направления по работе с ассоциациями-членами ФИФА Эльхана Маммадова.

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Андрей Шевченко Украинская ассоциация футбола конгресс УАФ ФИФА УЕФА
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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