Шевченко пригласил руководителей ФИФА и УЕФА посетить Украину

Во время Конгресса Украинской ассоциации футбола президент УАФ Андрей Шевченко официально пригласил представителей ФИФА и УЕФА посетить Украину:

«Пользуясь случаем, хотел бы повторно пригласить руководство УЕФА и ФИФА в Украину.

За последние три с половиной года Украину посетили более 80-ти руководителей мировых государств. Поэтому ждем и вас».

Эти слова Шевченко произнес после приветственных выступлений советника УЕФА по национальным ассоциациям Йозефа Климента и руководителя направления по работе с ассоциациями-членами ФИФА Эльхана Маммадова.