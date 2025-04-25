Шевченко пригласил руководителей ФИФА и УЕФА посетить Украину
В Киеве состоялся Конгресс Украинской ассоциации футбола
Во время Конгресса Украинской ассоциации футбола президент УАФ Андрей Шевченко официально пригласил представителей ФИФА и УЕФА посетить Украину:
«Пользуясь случаем, хотел бы повторно пригласить руководство УЕФА и ФИФА в Украину.
За последние три с половиной года Украину посетили более 80-ти руководителей мировых государств. Поэтому ждем и вас».
Эти слова Шевченко произнес после приветственных выступлений советника УЕФА по национальным ассоциациям Йозефа Климента и руководителя направления по работе с ассоциациями-членами ФИФА Эльхана Маммадова.
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