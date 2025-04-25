ВИДЕО. Сидней сократил отставание Левого Берега в матче против Зари в УПЛ
Сидней забил гол на 64 минуте игры
В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» принимает «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.
Подопечные Младена Бартуловича открыли счет в матче против «Левого Берега» на 41-й минуте игры. Шикарным ударом отличился Денис Антюх, расстроив Максима Механива.
Уже на старте второго тайма луганская команда удвоила свое преимущество в матче. Атака от Зари завершился ускорившимся пасом Будковского на Яцика и пробил мимо Механива.
На 64-й минуте игры подопечные Виталия Первака отквитали один мяч. Диего Энрике навесил в штрафную, где вышедший на замену Сидней, против которого никто не играл, отправил мяч в ворота.
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В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.
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