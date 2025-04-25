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  4. ВИДЕО. Сидней сократил отставание Левого Берега в матче против Зари в УПЛ
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 19:36 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:43
92
0

ВИДЕО. Сидней сократил отставание Левого Берега в матче против Зари в УПЛ

Сидней забил гол на 64 минуте игры

25 апреля 2025, 19:36 | Обновлено 25 апреля 2025, 19:43
92
0
ВИДЕО. Сидней сократил отставание Левого Берега в матче против Зари в УПЛ
ФК Левый Берег. Сидней

В пятницу, 25 апреля, луганская «Заря» на стадионе «Динамо имени Валерия Лобановского» принимает «Левый Берег» в рамках 26 тура Украинской Премьер-лиги.

Подопечные Младена Бартуловича открыли счет в матче против «Левого Берега» на 41-й минуте игры. Шикарным ударом отличился Денис Антюх, расстроив Максима Механива.

Уже на старте второго тайма луганская команда удвоила свое преимущество в матче. Атака от Зари завершился ускорившимся пасом Будковского на Яцика и пробил мимо Механива.

На 64-й минуте игры подопечные Виталия Первака отквитали один мяч. Диего Энрике навесил в штрафную, где вышедший на замену Сидней, против которого никто не играл, отправил мяч в ворота.

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В нынешнем сезоне луганская Заря занимает восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 32 турнирных пункта после 24 сыгранных матчей. Левый Берег находится на 13 строчке с 23 зачетными баллами после 24 сыгранных матчей.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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